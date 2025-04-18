韩德洙的“4月春梦”……始于宪法法院，受阻于宪法法院. April. 18, 2025 07:35. by 金俊日记者、申娜莉记者 jikim@donga.com、journari@donga.com. 一度动摇国民力量党大选候选人遴选局面的“韩德洙借调论”，因面临“宪法法院决定”的突发变数，一时间地动山摇。这是因为，随着宪法法院16日全体一致地赞成对代行总统职权的国务总理韩德洙行使提名权的临时处理申请，反而引发了韩德洙违宪的争议。由于行使属于总统固有权限的宪法法官候选人提名权，保守阵营甚至出现了以韩德洙为中心的“大帐篷论”，但随着宪法法院踩下制动，政界部分人士认为“有可能成为始于宪法法院、终于宪法法院的‘4月春梦’”。 据政界17日透露，对于宪法法院赞成“停止提名法官效力临时处分”一事，韩德洙对周围人士也没有表明任何立场。但据悉，目前的立场是“直到宪法法院对本案作出裁决为止，将拭目以待”，目前并未讨论撤回对宪法法官的提名。在国民力量党内部，对于韩德洙“借调论”，也出现了“有名分议员们才会要求他参选，现在出现了民主正当性问题”的声音，处于停滞不前的氛围。共同民主党当天在国会全体会议上通过了宪法法院法修订案，内容包括延长没有继任者的宪法法官的任期、禁止代行总统职权任命属于总统名额的宪法法官。 据Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韩国Research等舆论调查机构14日至16日以全国1001名18周岁以上的选民为对象进行的全国指标调查显示，66%的人认为韩德洙参加大选“不可取”，大大超过了“可取”的回答。

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