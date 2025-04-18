钢铁关税炸弹一个月之后，韩国对美出口同比锐减近17%. April. 18, 2025 07:34. by 世宗=郑顺九记者、世宗=宋慧美记者 soon9@donga.com. 据悉，上月韩国对美国的钢铁出口额比一年前锐减16%以上。铝的出口量也减少了近4%。这是美国开始对进口钢铁和铝征收关税后，首次确认这些产品的具体出口减少幅度。美国征收关税对出口的冲击还不到3周，但是随着国内钢铁、铝行业的损失成为现实，担忧正在加大。 韩国银行预测，今年第一季度（1~3月）韩国经济可能出现负增长，世界贸易组织（WTO）预测，受源自美国的关税冲击，今年全球商品贸易将倒退。 《东亚日报》17日对韩国贸易协会的“各国商品进出口”统计进行分析的结果显示，美国征收关税的153种钢铁产品上个月对美国的出口额为3.4134亿美元。这比一年前减少了16.6%。与钢铁一起被征收25%关税的145种铝制品（4个品种与钢铁重复）的出口量为9.6844万吨，比前一年减少了4.7%。 美国从上月12日开始对进入美国的钢铁、铝及衍生产品征收25%的关税。衍生产品根据钢铁或铝含量价值征收关税。也就是说，在不到3周的时间里，因征收关税导致出口减少。如果加上美国预告的对等关税和各品目关税，作为韩国经济支柱的出口将不可避免地受到巨大冲击。 韩国经济已经亮起了红灯。韩国银行在当天发表的《今年第一季度及今后增长趋势评价》报告书中评价说：“据推测，第一季度增长率可能低于2月份预测值（1.5%）0.2个百分点，也不能排除小幅负增长的可能性。韩国银行当天召开金融通货委员会，决定维持2.75%的基准利率不变。” 大部分人预测，全球通商环境将在一段时间内恶化。16日（当地时间），WTO将去年10月预测今年世界商品贸易将增长3.0%的预测调整为“减少0.2%”。分析认为，这反映了比预想更加强烈的美国关税政策。因此，今年韩国经济增长率预测值进一步下降的可能性也很大。韩国银行总裁李昌镛当天也表示：“从迄今为止特朗普二期政府的关税政策来看，包括对等关税、对华关税、各品目关税、10%基本关税等，对2月份增长预测（年增长1.5%）过于乐观了。”

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