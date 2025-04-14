95场比赛之后终夺冠， “四年级生”金敏珠赢得出道后首胜. April. 14, 2025 07:43. by 金正勋记者 hun@donga.com. 此前一直默默无闻的韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛四年级生金敏珠（23岁•人名音译下同）在本赛季第3场比赛中取得了职业出道以来的第1场胜利。该大赛在本赛季首次举行，因此她也同时登上了“首届冠军”的宝座。 13日，金敏珠在庆北龟尾市高尔夫区善山（72杆）举行的KLPGA巡回赛iM金融公开赛最后一轮第4轮比赛中，抓下6支小鸟球，吞下1个柏忌，打出了低于标准杆5杆共67杆的成绩。金敏珠最终以低于标准杆15杆共273杆的成绩，3杆优势战胜了方信实（21岁）和朴珠英（35岁）等排名并列第2位的选手，获得了冠军。该大赛在本赛季首次举行，金敏珠获得了首届冠军。金敏珠说：“平时内心想法比较多，今天其实也有很多想法，但带着‘结果已经定下来了。只做我能做的’的想法，努力清空自己的内心”，“能够清空自己的内心，像‘首次夺冠’这个礼物一样的事情自然而然地来到我身边，感到很幸福。” 金敏珠以单独第5名的成绩落后方信实和朴珠英等并列第1位的集团2杆迎来最后一天比赛，她从1号洞（4杆）开始抓下小鸟球，追赶领先集团。平静地减少杆数的金敏珠在9号洞（5杆）在距离旗杆约19米远的地方一切入球，擒获小鸟球，与方信实一起并列排在第一位，之后她在10号洞（5杆）也连续击出小鸟球，上升到了单独领先的位置。一直保持领先位置的金敏珠在17号洞（3杆）错失距离约2.8米的推杆，犯下柏忌，但在18号洞（5杆）第3杆打到球洞旁边46厘米处，成功抓住小鸟球，最终确定了冠军。金敏珠说：“今天我的铁杆击球非常好，无论是球道还是障碍区，距离都很合适，所以有很多小鸟球机会，这是夺冠的秘诀”，“虽然在17号洞错保帕推杆时有些遗憾，但因为我已经尽了全力，所以笑着过去了。” 金敏珠2022年首次出道KLPGA巡回赛，此前一直都是不为高尔夫球迷所熟知的近乎无名的选手。因为被李艺媛（22岁）、尹伊娜（22岁）等大型明星出道同期们排挤，没能让粉丝们知道自己的名字，之前也没有获得过冠军。截止到当天，金敏珠在KLPGA巡回赛上共参加了94场比赛，仅获得过一次亚军，这是她的最好成绩。但当天她取得了出道后的首场胜利，让观众们切实地意识到了自己的存在感。金敏珠笑着说：“本赛季的目标是赢得出道后的首场胜利，但是要比想象中更快地夺冠，所以这下要修改目标了”，“现在的手机已经用了很久了，所以和妈妈说过如果夺冠的话会换新手机，终于可以换了。哈哈！”

한국어