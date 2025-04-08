受特朗普终极关税冲击，全球股市一片狼藉. April. 08, 2025 07:22. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 由于全球关税战争冲击，投资者们进行了史无前例的抛售，韩国、日本、中国、台湾、香港等亚洲股市一片混乱。有评价认为，这是自2020年疫情大流行以来最严重的暴跌。由于美国、中国、欧盟（EU）之间的“诸强对峙”，市场的恐惧达到了大流行冲击时的水平。 7日，韩国综合股价指数（KOSPI指数）比前一天下跌137.22点（5.57%），以2328.20点收盘。自今年1月2日（2398.94）开盘以来，时隔3个多月再次跌破2400点。上午9时12分左右，随着KOSPI指数的跌幅增大，自去年8月以来首次启动了抛售涨跌停板制度。涨跌停板是为了防止股市剧变的制度，如果KOSPI 200期货指数变动5%以上，机构投资者或外国人大量买卖股票时使用的程序交易将中断5分钟。KOSDAQ（创业板）当天也以下跌5.25%的651.30点收盘。 在中国宣布参加关税报复战后的第一个开盘日，中国内地和香港等中华圈股市跌幅更大。由于4日清明节连休休市，美国上调关税的不利因素同时反映出来，影响很大。由中国内地主要上市公司组成的香港H指数下跌了11%以上，上证综合指数和深证综合指数分别下跌8%和7%。同样在4日休市的台湾加权指数也在开盘的同时跌破20000点，这是自去年8月以来该指数首次跌破20000点。最终以19232.35点收盘，下跌9.70%。日本的日经平均股价也以下跌7.83%的31136.58日元收盘，整个亚洲股市呈现出弱势。 主要投资资产也萎靡不振。作为最优先安全资产备受瞩目，居高不下的黄金现货市价在美国公布相互关税后下跌了4%以上，跌至每盎司（oz）2000美元。比特币等虚拟资产价格也呈现暴跌趋势，反映产业活动，被称为“全球经济晴雨表”的国际油价和原材料价格也下降，反映了全球经济萧条的忧虑。 iM证券研究员朴尚贤（音）表示：“随着对美国关税上调的冲击和随之而来的全球经济萧条的忧虑增大，主要资产价格纷纷下降”，“因为主要国家之间马上进行关税协商的可能性也不高，所以预计短期内会持续调整或弱势市场的趋势。”

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