聊天GPT的“形象生成”人气高……韩国每天使用者超过125万人次. April. 02, 2025 07:59. by 南惠贞记者 namduck2@donga.com. 随着开放人工智能公司的聊天GPT新推出的形象生成服务大受欢迎，韩国一天使用者超过120万人次。 据数据平台企业IGAWorks Mobile Index1日统计，以3月27日为基准，聊天GPT的韩国一日活跃用户数达到125.2925万名，创历史最高纪录。3月10日以103.3733万名首次突破100万名后，时隔2周再次刷新了最高纪录。 开放人工智能公司3月25日推出的“聊天GPT-4o形像生成”服务对用户增加起到了决定性作用。该服务即使不具体输入提示内容，也能掌握用户的意图，生成想要的形象。特别是在使用者之间，把自己的照片放在提词器上，换成日本动画制作公司吉卜力工作室或迪士尼等的画风形态，正在像流行一样蔓延。 开放人工智能公司计划借助这种人气，向消费者和开发者免费公开具备推论能力的人工智能模型。公司首席执行官萨姆·奥尔特曼当地时间3月31日在自己的社交媒体X账号上表示，“继GPT-2之后，首次推出了‘开放权重’模型”，表示将在几个月内向用户免费提供推论模型。 “开放权重”是公开决定模型如何回答问题的“设定值”（训练权重），因为公开的是企业不公开的核心技术，所以意义重大。开放人工智能公司公开了到其人工智能模型系列GPT-2为止的核心代码，但从GPT-3开始一直以不公开的封闭型模式运营。据分析，开放人工智能公司推出像这样免费下载、用户可以直接修改后使用的开放权重模型，是为了重新吸引转移到开源模型的开发者的关注，最终将用户引向目前每年创造10亿美元以上收益的收费模型。 此外，开放人工智能公司表示，成功完成了软银主导的400亿美元（约58.8万亿韩元）规模的招商引资。其企业价值去年10月为1570亿美元，目前为3000亿美元，在5个多月内翻了一番。

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