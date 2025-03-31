现代汽车集团进军美国的20年间，“对美出口、国内生产、雇佣”均有所增加. March. 31, 2025 07:56. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，现代汽车集团在美国开始生产汽车后的20年间，对美出口和国内生产、雇佣均有所增加。 31日，据汽车业界透露，从2005年阿拉巴马工厂启动开始，现代汽车集团在美国当地建立生产体制，今年迎来了20周年。去年，现代汽车集团在美国生产的汽车约有72万辆。这相当于去年现代汽车和起亚汽车销量（171万辆）的40%。 现代汽车集团在美国当地建立生产体系后，对美国的出口大幅增加。现代汽车和起亚汽车对美国的出口额2004年为91.84亿美元，去年增至274.15亿美元，增加了198.5%。同期出口量也从73.8858万辆增加至101.3931万辆，增加了37.2%。 国内零部件公司对美国的出口额也随之大幅增加。汽车零部件的对美出口额从2004年的11.75亿美元增加至去年的82.2亿美元，增加了599.6%。在各主要品种韩国对美贸易收支顺差排名中，汽车零部件也从第7位跃升至第3位。 现代汽车和起亚的国内雇佣和生产也在此期间增加了近30%。现代汽车和起亚的国内生产数量从2004年的269万辆增至去年的341万辆，增加了26.5%，雇佣人员从8.547万名增至11.0884万名，增加了29.7%。 现代汽车集团强调说，根据上述先例，即使执行210亿美元（约31万亿韩元）的历史最大规模的对美投资，国内雇用和生产也不会萎缩。现代汽车集团副会长张在勋（音）当地时间26日在现代汽车集团Metaplant America竣工仪式上表示：“即使美国生产增加，也会刺激国内内需，增加出口。”

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