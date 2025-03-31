裴俊浩和梁民革在英冠“韩国德比”中双双进球. March. 31, 2025 07:55. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国男子国家足球代表队的“青年才俊”裴俊浩（22岁•斯托克城队）和梁民革（19岁•女王公园巡游者队•QPR）在“韩国德比”中双双斩获进球。 30日，在英国斯托克温特伦特的贝特365体育场举行了斯托克城和QPR的2024~2025赛季冠军联赛（第二级联赛）第39轮比赛。首发出场的裴俊浩在上半场第21分钟率先攻入一球，帮助球队以3比1取得了胜利。在禁区右侧，队友查马德乌快速插上后把皮球传向中间，直插禁区的裴俊浩迎面一记左脚劲射破门得分。这是裴俊浩本赛季的第3粒入球。此外，他还贡献了5次助攻。 下半场开始时替补上场的QPR球员梁民革在球队以0比3落后的下半场第33分钟接到队友杰克•科尔巴克的传球后，在禁区弧圈左侧左脚射门得分。去年12月，梁民革加盟英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队，之后他于今年1月30日被租借到QPR，当天他攻入了自己登陆英格兰舞台后的首粒入球。 斯托克城队凭借当天的胜利摆脱了降级区的危机。斯托克城积42分（10胜12平17负），与降级区（第22位）的差距拉大至4分，上升到了第18位。QPR虽然没有追加积分，但依然排在积分榜第15位（积45分）。 另外，塞尔维亚职业足球贝尔格莱德红星队所在的薛英佑（27岁）同一天在诺维萨德的卡拉乔尔杰体育场举行的与沃伊沃迪纳队的2024~2025赛季塞尔维亚超级联赛第29轮客场比赛中首发出场，并在双方2比2战平的下半场第6分钟攻入一球。这是他本赛季的第6粒入球。以5比3获胜的贝尔格莱德红星队队以83分（27胜2平）与排在第2位的贝尔格莱德游击队（60分）拉开了23分的差距，继续独占鳌头。

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