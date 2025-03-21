宪法法院24日对韩德洙弹劾案作出宣判……比尹锡悦案早. March. 21, 2025 07:43. by 安圭永记者、金自炫记者、高道艺记者 kyu0@donga.com、zion37@donga.com、yea@donga.com. 宪法法院20日表示，将于24日对国务总理韩德洙弹劾案作出宣判。届时距离国会表决弹劾案87天。 宪法法院当天下午表示：“国务总理韩德洙弹劾案的宣判将于24日上午10时进行。”去年12月27日，国会以协助总统尹锡悦实施12月3日紧急戒严、拒绝任命宪法法官为由，表决通过了韩德洙弹劾案。根据去年12月14日通过的尹锡悦总统弹劾案，韩德洙当时正在代行总统职权。宪法法院2月19日就韩德洙案举行一次辩论，并由此结束了庭审程序。 随着宪法法院公布韩德洙弹劾案的宣判日期，尹锡悦弹劾案的宣判将晚于韩德洙案。法律界原本认为，对韩德洙的弹劾理由中包括协助、参与内乱等，与尹锡悦案部分重叠，因此有可能在同一天宣判两起弹劾案。 共同民主党表示不满称：“韩总理的宣判日期早于尹总统，对此深表遗憾。”相反，国民力量党则对宪法法院当天的宣布表示欢迎，认为“不稳定状况不应久拖”。 此外，共同民主党就代行总统职权的副总理兼企划财政部部长崔相穆不任命宪法法官候选人马恩赫一事，决定启动弹劾程序。这将是尹锡悦政府执政以来第30次弹劾试图。 共同民主党院内代表朴赞大当天表示：“向崔代理下达了‘19日之前任命宪法法官马恩赫’的最后通牒，但崔代理没有任命……将启动弹劾程序。”在前一天举行的深夜议员全体会议上，有意见认为应该立即弹劾崔相穆，也有意见认为应考虑到“接连弹劾”的逆风而暂缓，但被授权作最后决定的领导层最终正式宣布弹劾。不过，具体提议时间并未敲定。 但有人指出，如果宪法法院退回或驳回韩德洙的弹劾案，韩德洙将恢复职权，担任代行总统职权，因此共同民主党弹劾崔相穆的名份将减弱。

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