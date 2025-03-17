“不能丢下患者离开”，乡村医生放弃4亿韩元年薪选择坚守. March. 17, 2025 08:20. by 朴英民记者 minpress@donga.com. “周围也有很多人劝我。但是因为无法留下处于恶劣环境中的患者，所以留下了。” 6日，全北井邑市古阜保健支所所长林京洙（68岁•人名音译）在接受本报采访时，就坚守在地区保健所工作的理由做出了上述表示。 林所长是被评价为奠定了大韩民国应急医疗体系基础的医生。1994年，他与顺天乡大学客座教授朴润亨共同起草了《应急医疗法》草案。在首尔出生长大的他之所以在井邑定居下来，是因为小小的缘分。那就是在工作了33年的首尔峨山医院退休，2022年1月就任井邑峨山医院院长。 “来到地区后发现医疗环境非常恶劣。我以为基本体系已经具备了…”林所长说道。他补充说：“全国残疾人发病率为5.1~5.6%，而井邑这里达到了10%”，“高血压、糖尿病、高血脂等慢性疾病应该得到妥善管理，但是医疗设施和医疗人员不足，因此患者们不按时吃药等管理不善，导致重症。” 确认这一现实的林所长在去年9月井邑峨山医院院长任期结束后也未能离开井邑。他于去年11月就任古阜面保健支所所长。虽然周围的人和家人都劝阻他，但没能打消他“为国家做好事”的意志。林所长说：“成为公共保健医生后，原本领取的私学年金也中断了，在保健支所阁楼的5坪房间里生活也很困难。困难的事情不止一两件”，“但是我不能丢下那些只盯着我的患者离开。” 他每周一至周四在井邑停留4天，从上午9点到下午5点进行诊疗。为了宣传高血压、糖尿病、高血脂等慢性疾病的重要性，还经常到古阜面内的44个村庄进行特别演讲。一位医疗界相关人士表示：“如果是林所长程度的医生，年薪足可以拿到4亿~5亿韩元”，“尽管如此，他还是选择了月薪不到300万韩元的公共保健之路。” 林所长强调，应该为更多的老年医生为地方医疗做出贡献奠定基础。他说：“有必要修改如果担任公共保健医生，私学年金就会中断的私学年金法和可以聘用老年医生为公共保健医生的相关法律。”

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