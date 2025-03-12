“特朗普和习近平6月‘生日月首脑会谈’讨论中…最快将于下月举行”. March. 12, 2025 08:21. by 金喆仲 tnf@donga.com. 有预测称，在美国和中国的贸易战争加剧的情况下，美国总统唐纳德•特朗普和中国国家主席习近平的会晤有望在几个月内举行。但也有分析认为，两国都希望在本国举行会谈等，两国在场所问题上存在较大分歧，因此能否实现会谈尚不明朗。 两位领导人在特朗普二期政府上台后尚未会面。两国首脑在特朗普总统再次执政之前的今年1月17日进行了通话。特朗普总统上月10日在接受《福克斯新闻》采访时表示，“就任后与习近平主席通了电话”，但没有公开具体时间。 《华尔街日报》10日报道称，特朗普二期政府正在讨论今年6月在美国举行会谈的方案。《华尔街日报》报道称，特别是特朗普总统和习近平主席都出生于6月，因此两国首脑在“生日”当月举行会谈具有重要意义。 相反，中国希望特朗普总统访问中国举行会谈。分析认为，这是因为担心如果习近平主席前往美国，可能会映现出中国在特朗普总统的关税压力下屈服的样子。特朗普总统上月20日在回答记者“今年是否会访问中国”的提问时表示，“收到了（来自中国方面的）邀请”，提到了访问中国的可能性。 如果举行会谈，预计核心主题将是包括征收关税在内的两国间的通商战争。美国上月4日对中国进口商品征收了10%的追加关税。本月4日又征收了10%的关税。中国也对美国产液化天然气（LNG）、大豆、玉米、猪肉等征收报复关税。 此外，特朗普总统对中国征收关税的原因—毒品芬太尼流入美国问题、俄乌战争等也将成为主要议案。特朗普二期政府称中国打击芬太尼原料力度不够，中国政府予以否认。 另外，香港《南华早报》10日也报道说，美中首脑会谈最快将于下月在中国举行。该媒体补充表示，中方期待，如果特朗普总统在年度最大政治活动“两会”结束后的下个月访问中国，将视其为本国的“外交胜利”。 《南华早报》也提到了两国围绕会谈场所的分歧。该媒体表示，虽然特朗普总统希望在美国佛罗里达州的私宅“海湖庄园”举行，但中国方面更偏好于美国首都华盛顿或中国首都北京。

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