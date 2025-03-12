比特币再次跌破8万美元大关，“关税战争结束后才能恢复”. March. 12, 2025 08:17. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 随着对美国经济萧条的担忧增大，虚拟资产大将股比特币的价格下跌至8万美元以下。美国总统唐纳德•特朗普表示，即使经济萧条，也要继续实行关税政策，因此，虚拟资产今后一段时间内或将继续呈下跌趋势。 11日，据全球虚拟资产交易所币安（Binance）透露，以当天下午2时为准，比特币的价格比24小时前下跌3.58%，以7.9743万美元（约1.16197亿韩元）成交。自上月28日以后，时隔10天比特币价格再次跌破8万美元大关。 以太坊也以下午2时为基准，以1869美元成交，比24小时前下跌了9.60%，Alt Coin（比特币以外的虚拟资产）的下跌幅度更大。特朗普总统直接提到的战略储备对象XRP（-5.51%）、索拉纳币（-5.27%）、卡尔达诺币（-4.84%）等也扩大了跌幅。 据分析，随着美国全方位征收关税，全球经济“不确定性”上升对虚拟资产市场也造成了打击。特别是，随着美国接连出现经济萧条信号，被分类为危险资产的虚拟资产投资心理正在迅速萎缩。此前，在7日公开的2月份雇佣指标中，非农业部门就业人数增加了15.1万人，低于市场预测值（16万人），美国劳动市场出现了放缓迹象。失业率也达到4.1%，比前一个月小幅增加。像这样，虽然“警告音”响起，但特朗普总统在接受《福克斯新闻》等采访时明确表示要强行进行关税战争，虚拟资产投资者的不安情绪似乎进一步加深。 预告“加密货币（Crypto）总统”的特朗普总统的虚拟资产政策达不到投资者的要求，这也是压制虚拟资产市场的重要原因。当地时间6日，特朗普总统签署了储备比特币的行政命令，但市场期待已久的比特币追加收购计划并未出台。在7日白宫主导的“虚拟资产峰会”上，也没有发表具体的虚拟资产支援政策。 据彭博社报道，比特币现货上市指数基金（ETF）中规模最大的“iShares Bitcoin Trust ETF”仅上个月就净流出8亿美元，本月也流失了1.3亿美元。虚拟资产交易所BTSE的首席运营官（COO）杰夫•梅表示：“比特币的价格可能会下跌至7万美元”，“关税战争结束后，只有美国的标准利率下降，虚拟资产价格才能恢复。”

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