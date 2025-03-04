宪法法院放空日程至17日，总统弹劾案宣判进入“读秒倒计时”. March. 04, 2025 07:44. by 许东俊记者、崔美松记者 hungry@donga.com、cms@donga.com. 随着面临尹锡悦总统弹劾案宣判的宪法法院从2月25日的最终辩论日期到本月17日没有安排其他日程，有分析认为，将于本月中旬左右决定是否罢免总统。法官们在三一节长假期间整理各自的争论焦点后，计划从4日起正式展开评议。法律界预测，考虑到卢武铉、朴槿惠总统弹劾案先例，尹锡悦弹劾案的宣判很有可能在周五的本月7日或14日进行。 据法律界3日透露，宪法法院在结束对尹锡悦弹劾案的庭审辩论后，每天进行法官评议。据悉，宪法法院在长假期间，代理院长文炯培等8名法官各自研究记录，整理争议事项等，并将从4日起再次举行评议，就国会方面和尹锡悦方面的主张交换意见。鉴于法官已各自整理争论焦点，实际上从4日起将正式进行评议。预计评议将在宣判日之前、除周末以外每天进行。 国会方面和尹锡悦方面也在宣判日期确定之前提交追加资料等，竭尽全力直至最后。据悉，国会代理人团在辩论结束后向宪法法院提交了最终辩论内容和军方相关人士就12月3日紧急戒严问题接受检察厅特别调查本部（本部长朴世铉，首尔高等检察厅检察长）调查的陈述材料等作为追加参考资料。据悉，尹锡悦方面也计划提交各争论焦点整理事项等意见。 此前，卢武铉案和朴槿惠案分别在辩论结束后14天和11天进行宣判。考虑到这一点，很多人预测尹锡悦案也会在辩论结束2周后的本月中旬左右宣判。法律界认为，卢武铉案和朴槿惠案都是星期五宣判，尹锡悦案也有可能在星期五的本月7日或14日宣判。 不过，如果宪法法院法官候选人马恩赫被任命并加入宣判，结论可能会推迟到3月底和4月初。因为一旦有新法官加入，案子需要重新进行辩论和更新程序，需要两周左右的时间。 国务总理韩德洙的弹劾案宣判也被认为是尹锡悦案宣判日程的变数。早于尹锡悦案，宪法法院2月19日结束了韩德洙案的辩论。如果宪法法院先写韩德洙裁决书，预计尹锡悦案的宣判将被推迟。如果韩德洙因弹劾被驳回复职代总统，尹锡悦方面有可能对主张之前代总统崔相穆任命的宪法法官赵汉昌的任命“无效”。

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