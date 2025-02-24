曾遭韩国冷落的“中国制造”的变身. February. 24, 2025 07:55. . “这可不是‘中国制造’，而是‘韩国制造’啊！” 笔者去年底在首尔市明洞看到，一名商人为了留住因旅行包价格昂贵而准备转身离开的外国客人，说出了这样的话。意思是说，“韩国产虽然比中国产贵，但质量更好”。 包括韩国在内的世界各国长期以来一直把“中国制造”当作廉价但质量差的商品。不可否认的是，中国经济数十年间以“便宜”而不是“品质”为武器高速增长。但是，以“低成本高效率”震惊世界的中国人工智能创业公司“深度求索（DeepSeek）”的跃进，使这种固定观念黯然失色。 中国2015年发表了“制造2025”政策。其雄心勃勃的计划是，到2025年进入制造业强国的行列，到2045年进入制造业强国中最领先集团。 这一计划正在有条不紊地推进。2018年，中国最大的电动汽车电池企业宁德时代超过日本松下，跃居世界占有率首位。2023年，中国商用飞机（COMAC）的C919首次投入商业运营，向美国波音和欧洲空客平分的国际民用客机市场发出了挑战书。去年，中国电动汽车企业比亚迪（BYD）也超过美国特斯拉，成为世界上销量最多的电动汽车。上个月，DeepSeek向全世界展示了中国在尖端信息技术领域的能力。香港《南华早报》评价说，以去年8月为基准，中国已经实现了“制造2025”当时所提目标中的86%。 在这样的成果背后，有以14亿人口为基础的坚实的内需市场、当局发放巨额补贴等。但不能忽视的是，中国企业之间发生了激烈的生存竞争和革新，当局也根据“选择和集中”战略对战略产业进行了大规模投资。10年来，中国按照自己的目标改变了人们对“中国制造”的固有观念。 韩国也在2015年提出了“制造业革新3.0”战略，称要引领八大智能制造技术。但大多数国民连有这样的政策都记不得了。最近，半导体强国地位正在褪色的韩国的现实与中国的现状存在明显的差异。 在中国活动了10多年的韩国科学技术专家就“DeepSeek热潮”后韩国对中国倾注的关注表示“惊讶和惊慌”。他从几年前开始就主张中国尖端技术的发展速度非常快，不能疏忽与中国的合作和竞争，但被当作（喊‘狼来了’的）“牧羊少年”。 政界也在很晚的时候发出自己的声音。6日访华的国会议长禹元植在与韩国常驻北京记者团会面时表示：“如果韩国不能保持对中国的技术优势，将会变得非常困难。”但是，朝野政国政协议体至今尚未就批准《半导体特别法》和补充预算案达成协议。 在这种情况下，韩国国内对中国的厌恶情绪日益高涨。与中国的历史矛盾、出于政治体制不同的排斥感也依然存在。 但是，应该冷静分析中国尖端技术的发展情况，在需要合作的领域积极合作。此外，还要分析韩国内部最近相对低迷的尖端技术开发和疏忽人才培养的问题。希望“DeepSeek”的登场也能成为韩国看待中国的视线中的“人工卫星时刻”。

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