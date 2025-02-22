英国皇家高尔夫协会任命演员宋仲基为宣传大使. February. 22, 2025 07:17. by 金正勋记者 hun@donga.com. 英国皇家高尔夫协会（R&A）任命演员宋仲基（40岁•照片）为国际宣传大使。R&A是主办男子高尔夫大满贯赛事-英国公开赛、与美国高尔夫协会（USGA）共同管理高尔夫规则等的高尔夫界最具权威的团体之一。 R&A首席开发官菲尔•安德森21日解释了任命背景，“在全世界高尔夫人口剧增的情况下，韩国是世界上最大的市场之一”，“希望热爱高尔夫的870万名韩国成人高尔夫选手之一的宋仲基能够提高人们对高尔夫优点的认识，给第一次接触高尔夫的人带来灵感。”除宋仲基外，曾在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛大满贯赛事美国女子公开赛上夺冠的魏圣美（36岁•美国•退役）、效力过皇家马德里（西班牙）等豪门俱乐部的足球运动员加雷斯•贝尔（36岁•威尔士•退役）等也被选为宣传大使。 宋仲基的首个行程是27日开始在新加坡圣淘沙高尔夫俱乐部举行的LPGA巡回赛HSBC汇丰女子世界冠军赛时举行的商务论坛。宋仲基将以R&A宣传大使的身份参加此次活动。宋仲基表示：“高尔夫是男女老少都喜欢的运动”，“R&A的愿景和价值给我留下了深刻的印象。能让更多的人体验到高尔夫和高尔夫带来的实惠，感到非常荣幸。”

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