“荷娜死亡”7天后学校重新开学，虽配备警察但大部分父母牵着孩子一起上学. February. 18, 2025 08:03. by 金兌泳 live@donga.com. “早上和孩子争执了30多分钟。孩子说不想去的话我也能理解，送他去学校很不安，哎呦。” 17日，在教师手中死亡的金荷娜（8岁）就读的大田西区学校前见到的家长金某（45岁•女）如是说。和3年级的女儿一起上学的她多次叮嘱道，“结束后一定要给妈妈打电话。”直到孩子消失在学校建筑物内为止，她还喊着名字挥手致意。金某说：“发现妈妈一直在那里看着自己，孩子就会稍微平静下来”，“虽然家就在学校门口，但很不安，所以想继续在教室外观察。” 荷娜10日在校内被该校教师明某（48岁•女）杀害7天后，学校重新开放。 当初该学校计划在14日举行结业仪式后放假，但随着事件的发生，从10日开始停课。 重新开学的17日，大部分低年级学生都牵着父母的手上学。学校前面从上午8点开始安排了15名警察。部分家长甚至到学校建筑物门前送别孩子。有2年级女儿的金某（42岁•女）叹气说：“孩子还要再上4年学，每次看到学校都会想起事件，所以正在考虑要不要转学。”当天，全体学生中有1~3年级（533名）上学，4~6年级（518名）将于18日上学。之后进入春假，3月4日开学。 课程在上午11点左右结束。校方发放了包含学校生活等内容的通知单，以申请学生为对象进行了心理咨询治疗。从放学时间20多分钟前开始，家长们再次聚集在一起。孩子们一出来，父母们就问候道：“没什么事吧？”金敏成（41岁）说：“因为不安，送走孩子后，在学校周围转悠等待孩子。感谢孩子笑着出来。”虽然当天也实施了照顾教室，但在距离800米左右的小学进行。把孩子送到照顾教室的2年级学生家长金某（41岁•女）说：“因为是双职工，所以没办法，只能把孩子托付给了他们。担心孩子过得好不好，所以早早下班来这里了。” 大田警察厅计划，暂时把机动巡逻队1个组的7、8名队员安排到学校进行巡逻。大田市教育厅计划组成由专业咨询师组成的咨询组，与该学校的教职员进行家长咨询。另外，根据医疗团队的判断，明某目前还没有接受调查，因此警方尚未进行面对面调查。 警方正在讨论是否公开加害者明某的个人信息。

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