各国都在加快虚拟资产制度化，韩国是“孤岛”. February. 07, 2025 08:03. . “我们的虚拟资产市场过于封闭。可以说是‘闭关锁国’。”一名刚刚离任的前官员去年私下表达了围绕虚拟资产市场的担忧。虽然可以理解以“保护投资者”“稳定”为优先的官僚们的苦恼，但是担心它与全球虚拟资产市场的差距太大。对于保守的前任官员的意外发言，内心感到惊讶，听了也没在意，但从虚拟资产在海外主要国家迅速获得制度圈金融资产的地位来看，这似乎并不是杞人忧天。 美国证券交易委员会去年1月批准11家资产运营公司的比特币现货上市指数基金（ETF）的交易。此后，不仅是个人，连机构投资者也纷纷投入资金，短短一年时间，比特币现货ETF的运营资产规模就增加到了仅次于黄金ETF运营资产的规模。不仅是大型企业，就连年金基金也开始用虚拟资产周转资金。再加上自称“加密货币总统”的特朗普总统就任，虚拟资产市场将再次迎来急流。试图用与货币价值挂钩的稳定币加强“美元霸权”的特朗普在就任4天后签署了新设总统直属虚拟资产工作组的行政命令。 相反，韩国虚拟资产市场相关制度自去年实施以保护投资者和虚拟资产交易所管理、监督为重点的《虚拟资产使用者保护法》后，没有太大进展。法人的投资和现货ETF都受阻。市场上出现了“抛开是否放宽限制，政府制定虚拟资产产业政策和改善基础设施的关注度本身不大，讨论速度太慢”的不满。实际上，在20页的金融委员会2025年主要业务推进计划资料中，虚拟资产的部分也只有“讨论阶段性允许发放交易所法人实名账户，并推进旨在提高全球规制整合性的第二阶段法”等短短一段。截至目前，去年11月成立的虚拟资产委员会已召开两次会议，讨论了实行该制度的问题。 也有人批评称，这种过度的保守性反而使韩国的虚拟资产市场更加危险。也就是说，由于具有资金实力的法人投资者未能进入，成为了瞄准“短打”的个人过山车市场，现货ETF投资受阻，韩国投资者涌入相对更危险的海外比特币期货ETF。 当然，对于新的投资领域，需要慎重处理，保护投资者是不可放弃的价值。但是，即使考虑到这一点，与大步展开虚拟资产制度化的发达国家之间的差距也太大了。 值得高兴的是，金融委员长金秉焕就国内虚拟资产相关政策变化的可能性表示：“正在准备加快步伐。”据推算，以去年11月底为准，国内虚拟资产投资者人数已达约1559万人（拥有5大交易所账户的投资者，账户重复计算）。由于无法阻止资金的流向，因此迫切需要符合相关资产特点和全球市场潮流的制度性讨论。有可能出现以下情况：被困在慎重论中，在各国的虚拟资产制度化速度战中落后，几年后对现在这一瞬间彻底后悔。

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