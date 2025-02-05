《独家》“天堂”游戏商NCsoft的安全网，10年前已被朝鲜黑客攻破. February. 05, 2025 07:49. by 崔元英记者 o0@donga.com. 著名游戏《天堂》的非法私设服务器运营者勾结朝鲜特工黑客、购买和使用使安全程序失效的程序的事实，在10年之后被揭露。该黑客隶属于朝鲜的创汇组织“39室”下属机构，通过交易赚取的款项有可能流向了朝鲜政权的资金。 据法律界4日透露，首尔西部地方法院刑事9单独法庭去年12月11日对涉嫌违反《国家安全法》（会合、通信等提供便利）的吴某判处有期徒刑1年，停止资格1年。判决结束后，吴某方和检察机关都提出了上诉，案件目前正在进行上诉审理。 根据判决书，吴某是非法复制并运营“天堂”游戏的非正式服务器“土豆服务器”的运营者，2014年1月左右因正式服务器的加强安保措施而运营困难时，由同行的熟人介绍认识了朝鲜特工黑客“Eric”（朝鲜名：吴成赫）。通过非法私设服务器，游戏比正式服务器更容易、更便宜。 吴成赫曾是朝鲜劳动党外汇获取机构“39号室”下属朝鲜绫罗岛贸易总公司绫罗岛信息中心的开发组长。判决书解释说，总部设在平壤的该中心在中国设有伪装成贸易公司的办公室，一直在为朝鲜筹集统治资金。吴成赫制作程序核心执行文件并卖给吴某，假文件可以使“天堂”的保安程序失效，可以迂回连接到私人服务器。吴某在此过程中得知吴成赫是以赚取外汇为目的派遣到中国的朝鲜高层黑客。 尽管如此，吴某还是与吴成赫通过QQ聊天工具、手机、电子邮件等进行沟通，进行了交易。他甚至委托吴成赫对竞争私设服务器进行黑客攻击或DDoS（分布式阻断服务）等网络攻击。判决书显示，吴某曾试图在中国直接与吴成赫见面，因后者拒绝而未果。 据调查，吴某在2014年10月至2015年3月分6次向吴成赫指定的中国工商银行账户汇款2380万韩元。据推测，这笔钱通过绫罗岛情报中心的上级机关39号室流入了朝鲜国务委员长金正恩的统治资金。 法庭关于犯罪的严重性指出：“被告人认识到对方是有可能引发与国家安全相关重要情报的黑客攻击和对韩网络恐怖袭击的人。”判决书显示，朝鲜每年培养黑客专业人员300多人，部署在对韩工作组织，开展对韩网络战略。 专家指出，过去朝鲜黑客曾通过自动狩猎程序“核文件”（使游戏变得容易的非法文件），但使安全程序本身无力化尚属首次。韩国游戏学会会长、中央大学经营学系教授俞正铉（音）指出：“可以看作是NCsoft的服务器被突破的严重事件。这意味着寻找这种迂回工具的人很多。”

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