“特朗普关税风暴”下，以崔泰源为首的韩国首个经济使节团将前往美国. February. 04, 2025 08:21. by 郭道英 now@donga.com. 据悉，美国总统唐纳德•特朗普开始了“没有硝烟的通商战争”，新任美国政府上台后，国内财界第一个经济使节团将于本月正式访问美国。预计将以主要集团为中心，讨论两国间的事业合作方案和通商政策相关应对方案。 据财界3日透露，大韩商工会议所会长兼SK集团会长崔泰源和国内20大集团会长或总经理团组成的经济使节团将于本月19日和20日访问华盛顿，与美国政、财界人士举行会晤。 据悉，此次经济使节团正在推进20日与特朗普总统的面谈。如果会谈成行，这将是特朗普二期政府上台后与韩国财界的首次正式会晤。此外，使节团还将与控制特朗普政府关税政策的贸易代表部和商务部高级官员举行会谈。 前一天的19日，韩美商务晚宴将在被称为托马斯•杰斐逊大厦的美国议会图书馆主厅举行。预计两国主要企业家和美国参众两院议员等政界、财界有关人士将参加此次会议。1897年建成的托马斯•杰斐逊大厦位于美国议会大厦旁边。 由于特朗普引发的关税炸弹，主要国家首脑们的动向正在加快，在国政空白的情况下，韩国政府方面的人士谁会参加此次经济使节团也是关键。据悉，随着关税政策有可能扩散到韩国、欧洲、日本等国家，日本首相石破茂将于7日会见特朗普总统，亲自邀请他年内访问日本等，采取应对措施。为了派遣经济使节团，大韩商工会议所截止到上月24日已经结束了接收工作，最终参加名单正在内部讨论中。 另外，总统室3日表示，总统秘书室室长郑镇硕主持召开了首席秘书官会议，分析了美国对墨西哥、加拿大、中国的关税措施动向，并讨论了今后的计划。韩国外交部一位官员表示：“虽然到目前为止没有提及对韩国的具体关税，但考虑到所有可能性，将提高警惕，采取应对措施”，“将与类似立场国家讨论应对方案。”

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