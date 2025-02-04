韩国选手时隔6年再次获得揭幕战冠军，金阿林赢得PGA巡回赛希尔顿分时度假冠军赛. February. 04, 2025 08:22. by 金正勋记者 hun@donga.com. “长打女王”金阿林（30岁）在2025美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛揭幕战上以“Wire to Wire”冠军（一路领先夺冠）装饰了比赛。这是继2019年池恩熹（39岁）之后，韩国选手时隔6年再次获得揭幕战冠军。 3日，金阿林在美国佛罗里达州奥兰多的诺纳湖乡村高尔夫俱乐部（72杆）举行的LPGA巡回赛揭幕战希尔顿分时度假冠军赛最后一轮第4轮比赛中，抓下7个小鸟球，吞下2个柏忌，打出了低于标准杆5杆共67杆的成绩。最终她以低于标准杆20杆共268杆的成绩击败世界排名第一的内莉•科达（27岁•美国）2杆，登上了冠军宝座。本次比赛的冠军奖金为30万美元（约4.4亿韩元）。 该大赛只给最近2年LPGA巡回赛的冠军们参赛的机会。金阿林以去年11月乐天冠军赛冠军的身份参加了比赛。当时也创下一路领先夺冠纪录的金阿林在时隔3个月后再次以一路领先夺冠的方式获得了生涯第3个冠军。金阿林在2020年12月举行的大满贯赛事美国女子公开赛上首次夺冠。而在将主要赞助商更换为美迪惠尔后出战的首场比赛中夺冠，意义更加与众不同。金阿林表示，“这是我职业生涯中首次在赛季初期获得冠军。另外，时隔3个月再次以一路领先夺冠宣告赛季的开始，感到非常欣慰”，“因为是只有LPGA巡回赛冠军们才能参加的比赛，所以在优秀的选手之间以优异的成绩夺冠，感觉比其他大赛冠军更特别。” 当天，金阿林虽然打出了平均287码的发球，但引导她夺冠的原动力是推杆。前一天还落后金阿林4杆的科达到14号洞为止减少了5杆，展开了猛烈的追击。早金阿林一组出场的科达在15号洞（5杆）抓下小鸟，上升到了并列第一的位置。但是金阿林在15号洞以小鸟球再次领先一杆后，在16号洞（4杆）再次抓下小鸟球，抓住了胜机。 在18号洞（4杆）上，落后两杆的科达射下小鸟球率结束该洞，金阿林拿下中距离小鸟“冠军推杆”，登上了冠军宝座。金阿林表示，“在16号洞成功推入小鸟球推杆后，产生了‘能够将良好的势头延续到最后’的想法”，“特别感谢‘我的英雄’梁熙英姐姐（36岁）。在奥兰多和熙英姐姐住在同一屋檐下进行了练习。熙英姐姐总是给我很多帮助。”最终以低于标准杆1杆共287杆的成绩排在并列第22位的梁熙英在赛后向金阿林泼了矿泉水，一起祝贺夺冠。 随着金阿林从揭幕战开始取得本赛季首场胜利，韩国女选手们的赛季前景也变得明朗起来。在去年的LPGA巡回赛上，韩国选手只获得了3个冠军。这是近10年来最差的成绩，比2022年（4胜）还要糟糕。去年的首个冠军是第16次大赛KPMG女子PGA锦标赛（梁熙英夺冠）。 本赛季，金阿林从揭幕战开始就捧起冠军奖杯，提高了期待感。在池恩熹在揭幕战中夺冠的2019年，韩国选手获得了近10年来最多的15个冠军。金阿林表示：“虽然首次夺冠很早就来了，但剩下的赛季目标一如既往，在赛道上好好执行我想做的事情”，“我想和困难时期决定赞助我的美迪惠尔一起，传达更多的好消息。” 另外，当天在美国加利福尼亚州圆石滩高尔夫林克斯球场（72杆）举行的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛“特级大赛”AT&T圆石滩职业/业余配对赛上，罗里•麦克罗伊（36岁•北爱尔兰）最终以低于标准杆21杆共267杆的成绩取得了本赛季的首场胜利，也是个人PGA巡回赛总计第27场胜利。自去年5月富国银行锦标赛后，麦克罗伊时隔9个月再次获得胜利，并获得了360万美元（约53亿韩元）的冠军奖金。韩国选手中，金柱亨（23岁）以并列第7位（低于标准杆16杆•共272杆）的成绩名列榜首。

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