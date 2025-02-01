尹锡悦与幕僚团见面……“不要意志消沉，要在各自位置上全力以赴”. February. 01, 2025 07:20. by 申娜莉记者、李秀莲记者 journari@donga.com、lotus@donga.com. 尹锡悦总统1月31日上午在首尔拘留所与前来探视的总统秘书室长郑镇硕等总统室高层幕僚团见面，并嘱咐：“总统室是国政中心，不要意志消沉，要在各自位置上尽最大努力。” 总统室高层人士当天在探视尹锡悦后表示：“总统说，‘这里也是人生活的地方。我过得很好。我身体健康，并且保持着坚毅的姿态。”该人士还说：“（尹总统）还询问长假期间医疗体系是否正常运转，年龄偏大的人有没有感到不便。” 郑镇硕、国家安保室长申源湜、政务首席秘书洪哲镐、民政首席秘书金住炫、附属室长姜义求参加了当天的探视。这是尹锡悦因涉嫌内乱首领而被检方拘留起诉后，高级公职人员犯罪调查处（公调处）24日解除禁止会见律师以外人士的措施后进行的首次普通探视。上午10点开始，双方在与其他收容者分开的场所进行了30分钟左右的会谈，以场所变更探视形式进行。场所变更探视每周一次，最多可接待5人。 对于尹锡悦当天向总统室幕僚们提及“国政中心”，有分析认为，“这是施展狱中政治、体现作为总统健在的一环”。其宗旨是，自尹锡悦被停职后，总统室缩小为代理总统支援组织，政务、安保、政策等所有领域实际上处于“开门停业”状态，因而在暗示不能接受国会弹劾决议的同时鼓励幕僚们。 分析认为，尹锡悦在长假期间对医疗体系和老年层不便等民生相关悬案表示担忧，以在拘留期间也通过关心民生悬案的方式，刻画了“狱中执政”的形象。 预计尹锡悦今后将在法院审判和宪法法院弹劾审判过程中，一有空就通过拜访自己的执政党人士，发出狱中信息来团结支持层。从下周开始，前秘书室长金大棋、李宽燮等总统室前任幕僚、国民力量党议员和执政党所属市道知事也将依次探视尹锡悦。不过，据说总统夫人金建希不会前往拘留所探视。 在可以对尹锡悦进行普通探视的情况下，拘留所前举行了赞成和反对弹劾的集会。以当天下午3时为准，尹锡悦支持者集会聚集了300人，参加者们高喊“弹劾无效”。相反，在相距25米的地方同时举行的“赞成弹劾”集会上，敦促罢免总统。部分参与者在高声中发生争吵后，警方为应对双方之间的冲突，将参加者分开，加强了警戒态势。

한국어