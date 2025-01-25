检察机关掌握“逮捕政界人士”的笔记等反驳尹锡悦主张的证据. January. 25, 2025 07:36. by 具珉起记者、宋有根记者 koo@donga.com、big@donga.com. 据悉，从高级公职人员犯罪调查处（公调处）接手宣布12月3日紧急戒严案的检察机关，已经掌握了可以反驳尹锡悦总统在宪法法院弹劾审理等场合各种发言的主要证据和陈述，正在准备面对面调查。检方23日以与尹锡悦和时任国防部长金龙显在宪法法院所称“从象征性层面投入军队”等主张180度不同的调查记录为基础，正在准备对尹锡悦进行调查。 综合《东亚日报》24日的采访，检察厅紧急戒严特别调查本部（本部长朴世铉，首尔高等检察厅检察长）掌握了包括金龙显在内的戒严部队领导层的陈述和在国军反间谍司令部、首都防卫司令部、特殊战司令部等地没收的多个证据。 据悉，检方首先在扣押搜查反间谍司令部的过程中，掌握了与前国家情报院第一次长洪壮源提交的“政界人士逮捕名单”一致的内部实物笔记。尹锡悦方面21日在宪法法院辩论时表示：“完全没有下达过逮捕执政党代表韩东勋、国会议长禹元植的指示。”金龙显也主张：“不是逮捕名单，而是担心违反布告令的对象，让他们观察动向。”但有分析认为，继洪壮源等人的证言之后，检察机关又掌握了实物证据，从这一点来看，运营逮捕组的疑惑的真相已经非常明显。 据悉，检方在对前特战司令郭种根的调查中还确保了金龙显在决定解除戒严后曾问过郭种根“能不能再次进入（选举管理委员会大楼）”。检方认为，与尹锡悦方面主张投入军队是“象征性措施”不同，有“掌握选举管理委员会”的明确意图。 检察机关23日向首尔中央地方法院申请了延长拘捕令的许可，请求把对尹锡悦的拘捕期限延长到2月6日。周末对尹锡悦进行访问调查的方案也在讨论中。

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