一直处于讨论阶段的国家养老金改革……从参数改革入手，应尽快开始. January. 25, 2025 07:35. . 23日，在国会保健福利委员会会议室举行了《国民年金法》修正案听证会。京畿大学社会福利学系教授朱恩善（音）表示：“国民年金改革必须准确实现保障适当收入的目标。应该将（现在40%的）收入替代率（领取额）提高到50%。”相反，韩国保健社会研究院名誉研究委员尹锡明则表示：“国民年金拖欠负债超过1825万亿韩元（以2023年为准）。即使把收入替代率维持在40%，到2093年，拖欠负债将是国内生产总值的383.9%。” 1988年实施的国民年金在1998年和2007年进行两次改革，调整了收入替代率等。此后，基金稳定化问题再次被提出，2018年文在寅政府制定了4个调整方案，并提交给国会。但国会以“不是单一方案”为由拒绝进行讨论。将养老金改革纳入四大改革任务之一的尹锡悦政府去年9月提出单一方案，将保险费率（缴纳额）由9%提高到13%，收入替代率从40%提高到42%。 目前，国会除了政府调整方案外，朝野保健福利委员提议的《国民年金法》修正案就有29件。朝野就保险费率提高到13%的方案达成了共识，但收入替代率分别为42%和44%，出现了分歧。另外，执政党还主张，应另外设立国会年金改革特别委员会，推进调整保险费率和收入替代率的“参数改革”，同时还将公务员年金、退休年金等联系起来，重新制定全体年金制度框架的结构改革。相反，在野党则主张，从国会保健福利委员会的角度出发，首先推进参数改革。 问题是达成协议并非易事。从过去的先例来看，调整朝野出现分歧的收入替代率也花费了相当长的时间。同时推进参数改革和结构改革的主张在过去也是没有解决的事情。在第21届国会经历阵痛后，朝野两党险些达成协议，保险费率为13%，收入替代率为44%，但由于执政党主张同时进行参数改革和结构改革，最终告吹。结构改革是必须的，但因为利害关系人太多，如果想和参数改革一起推进，不知何时才能达成协议。 共同民主党所属的国会保健福利委员长朴柱民21日就参数改革表示：“如果福利委员会加快速度，下个月也有可能。”在野党认为政权交替的可能性很高，因此认为在本届政府中摆脱“烫手山芋”的年金改革比较好，所以想加快速度。执政党内部也出现了“可以接受在野党提议”的声音。不过又附加了条件。担任国民力量党年金改革特别委员长的朴洙莹议员表示：“如果两党达成‘在参数改革通过后的一年内推进结构改革’的政治协议，可以先处理参数改革。” 国民年金改革越推迟，未来一代就越要承担更多的负担。因为国民年金改革每推迟一天，财政负担就会增加近1000亿韩元。光是讨论就已经浪费了10年的时间。首先，可以通过参数改革迈出第一步，之后再推进结构改革。明确的事实是，剩下的时间不多了。

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