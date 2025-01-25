明显是阵营集结的政党支持率……最终关键是“中立民心”. January. 25, 2025 07:34. . 韩国盖洛普17日公布的舆论调查结果显示，赞成弹劾尹锡悦总统的比率为59%，反对为36%。而“政权更迭论”占50%，“政权维持论”占40%。在表明自己的政治倾向属于中间层的应答者中，赞成弹劾的比率（71%）和反对（21%）、政权更迭论（60%）和政权维持论（27%）之间的差距更大。虽然共同民主党（40%）和国民力量党（38%）在全体应答者的政党支持率上不相上下，但结果显示，中立层并没有改变12月3日紧急戒严违宪和违法的认识。 上一周，在误差范围内，国民力量党曾一度逆转支持率，但共同民主党再次领先，是因为在提前大选的可能性增加的情况下，看到关注逮捕、拘留尹锡悦和弹劾审理的保守层团结在一起，在野党支持层也开始团结起来。不支持任何政党的无党层比戒严的上个月第一周减少11个百分点，为15%，与2022年大选一周前（14%）相似。 在无党层减少到大选之前水平的政党支持率混战中，中间层赞成弹劾的比例是反对者的3倍以上，政权更迭论是政权维持论的两倍以上，这一点值得关注。因为，作为阵营对立的结果，政党支持率与中立层的弹劾民心有很大差距。在中立层，国民力量党的支持率（24%）也低于共同民主党（44%）。特别是中间阶层对国民力量党的信任度方面，不信任（71%）是信任（22%）的3倍以上。针对国民力量党拥护声称“戒严合法”的尹锡悦、不能与极右势力断绝关系，中立层表现出了极度冷淡的态度。 但这并不意味着中立层完全倒向共同民主党。共同民主党的中立层支持率达不到赞成弹劾的比率和政权更迭论，意味着即使对执政势力不满意，也不足以认可构建“一极体制”并依靠强硬支持层的共同民主党就是替代势力。中立层对共同民主党的信任（44%）未能超过不信任（45%），也是因为这个原因。 两党势力的集结是阵营间极端对决的产物。越是这种时候，就越要抓住代表摆脱阵营理论的常识性民心的中间层民心。国民力量党现在应该与煽动分裂的尹锡悦划清界限，作为执政势力应该尊重法治。共同民主党应该摆脱单方面的独断专行，发挥恢复稳定的政治力量。目前，中立层正在冷静地观察谁会纠正非法戒严的民主倒退，有秩序地收拾弹劾局面，结束国政混乱。

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