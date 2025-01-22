特朗普指示“全面重新研究自贸协定”……如果适用普遍关税，韩国对美出口将难免受到打击. January. 22, 2025 07:50. by 世宗=郑顺九记者、金秀贤记者 soon9@donga.com、newsoo@donga.com. 美国总统特朗普指示全面重新研究现有贸易协定和通过征收关税进行贸易政策改革，韩美自贸协定和对美出口面临考验。如果韩美自贸协定被列入重新讨论对象，市场开放压力将越来越大，在这种情况下，如果对所有进口商品都适用普遍关税，韩国出口将不可避免地遭受打击。 据白宫当地时间20日透露，特朗普当天就任后立即签署了指示履行“美国优先主义贸易政策”的总统备忘录。他指示负责贸易谈判的美国贸易代表办公室，与自贸协定伙伴国“在获得或维持相互、共同有利的让步方面，有必要或建议进行适当的修改”。这意味着重新讨论现有的贸易协定，朝着有利于美国的方向重新进行谈判。 从现有贸易协定的角度来看，韩美自贸协定也将包括在重新讨论对象中。特朗普第一届政府执政时期，通过韩美自贸协定重新谈判，原定2021年结束的韩国产货车（皮卡车）的关税（25%）曾延长至2040年。 特朗普还重申全面改革关税政策，展开贸易保护主义政策基调的意志。他在就职演说中强调：“为了保护美国的劳动者和家庭，将立即全面调整我们的贸易体系。不再是为了富裕其他国家而向美国国民征收税金，而是要向外国征收关税和税金。”为此，他表示将设立对所有进口商品征收关税和进口税的“对外进口厅”。 特朗普虽然没有从就任第一天开始下达征收新关税的行政命令，但预告了首次征收关税的对象国和适用时间。特朗普当天表示：“我认为，将从2月1日起（对墨西哥和加拿大）征收25%的关税。”他还抨击称：“他们允许大量的人（非法越境）。加拿大是非常不好的滥用国。” 韩国政府也在紧急行动，计划启动各部门应对体系，制定各个热点的应对战略，并立即发表紧急出口对策。产业通商资源部长安德根当天来到韩国贸易协会，与贸易协会会长尹镇植进行了面谈，并表示：“预计今年上半年（1月-6月）的出口将特别困难。以2月宣布为目标，各部门正在准备紧急出口对策。”关于特朗普第二届政府上台，他解释说：“正在启动对外经济悬案座谈会等各部门应对体系，制定根据情况、热点问题的应对战略。”

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