1700公里！探险家金英美独自横穿南极大陆，开韩国人先河. January. 20, 2025 08:24. by 金正勋记者 hun@donga.com. 金英美队长（45岁•The North Face）作为韩国人首次成功横穿南极大陆。 乐斯菲斯（The North Face）18日表示：“金队长于当地时间去年11月8日从南极大陆内海岸线海格力斯湾（Hercules Inlet•南纬80度）出发，在49天3小时后的12月27日下午6时44分抵达南纬90度的南极点。接着在出发69天8小时31分后的17日0时13分，她完成了约1700公里独自横穿南极大陆的壮举。” 金队长在零下30度的寒冷中独自拖着100公斤重的雪橇横穿了南极大陆。金队长在挑战成功三天前的14日通过自己的社交媒体照片墙表示：“因为到目前为止，我有一步一步向前推进的力量，所以相信剩下的收尾也会做得很好”，“只是瘦了一点，没有冻伤，正在健康、良好地前进。”金队长从开始此次挑战时开始就通过照片墙不断传达消息。 此次挑战是金队长的“三阶段项目”的最后一个阶段。金队长从2017年的贝加尔湖（724公里）开始，到2023年创下了无补给独自征服南极点的记录。金队长是第一个在中间没有任何补给的情况下独自到达南极点的亚洲女性。而且这次成功横穿南极大陆，在韩国极地探险史上又树立了一个里程碑。 出身于江原道山村的金队长一直作为代表韩国的探险家进行活动。她保持着国内最年轻登顶7大洲最高峰的记录（28岁），2013年更是在世界上首次登顶喜马拉雅1峰（6840米）。这样的功劳得到了认可，她获得了2020年韩国体育勋章“巨象章”。 乐斯菲斯方面表示：“金队长以通过此次横穿获得的经验为基础，表明了准备后续探险的意志”，“真心祝贺顺利完成漫长旅程的金队长，希望尽快恢复因残酷探险而疲惫的身体，以健康的面貌再次见面。”乐斯菲斯计划推出讲述金队长此次挑战的纪录片。金队长将于2月初回国。

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