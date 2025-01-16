自己变成光身子皇帝的尹锡悦. January. 16, 2025 08:22. . 如今的尹锡悦总统弹劾局面和8年前朴槿惠总统被弹劾时相比，既有堪称既视感的相似之处，也有明显不同的面貌。8年前，前总统民政首席秘书禹柄宇拒绝领取国政调查特委出席听证会的要求，政界和网民纷纷公开通缉，批评舆论不断扩大，出现了“法律泥鳅”的说法。当时的禹柄宇是弹劾局面中的“配角”，但在此次弹劾局面中，主演尹总统一直对直接审理和调查持不合作态度，“法律泥鳅”再次成为热门话题。 尹总统去年12月起初表示“不会回避法律责任”，但后来回避接收宪法法院送达的弹劾审判文件，还拒不回应调查机关的传唤要求。调查机关发布逮捕令后，又展开“发布逮捕令的管辖法院有误”等法律技术人员式的逻辑，甚至引起“正在让全体国民学习刑事诉讼法”的嘲讽。此前多次拒绝采访的“发小”、延世大学法学专门研究生院教授李哲禹一针见血地指出：“本来尹总统展现的形象是堂堂正正的，但现在变得非常寒酸。他应该主动接受调查。”尹总统把总统警卫处推在前面，阻止共同调查本部执行逮捕令，最终于第一次逮捕令发布16天后的15日被捕。 弹劾案通过的当天，与朴槿惠前总统表示“因我的不德和过失而经历国家混乱，向国民表示歉意”不同，尹总统表示“绝对不会放弃”。执政党试图阻止“6人体制”的宪法法院恢复正常，执政党议员们为了阻止执行对尹总统的逮捕令，还参加了汉南洞总统官邸前的示威。在野党似乎也意识到了李在明代表的司法风险，为了尽快进行弹劾审判，速战速决地史上第一次弹劾了代理总统的国务总理韩德洙，加剧了混乱。 由此，韩元兑美元的汇率暴涨到了外汇危机后的最高值，在国家信任度下降的危机中，经济风暴不可避免。时隔8年再次执政的特朗普政府第二届上台前夕，韩国时隔8年再次弹劾总统，首脑外交处于空白状态。 在安徒生童话《皇帝的新衣》中，出现了声称“我会给您做傻瓜眼里看不到的特别衣服”的裁缝和为了不成为“傻瓜”而谎称看不见的衣服非常漂亮的大臣。误导不正当选举疑惑和戒严必要性的极右油管博主和戒严核心人士，还有以“为了总统”的名义说谎的尹总统周边人士，分别看起来像童话中的裁缝和臣子。不管怎样，脱掉衣服的是皇帝自己。 童话的结尾，是天真烂漫的孩子向赤身露体游行的皇帝揭露了“皇帝没穿衣服”的真相，满心羞愧的皇帝慌忙地结束了游行。此后皇帝怎么样，故事留下了开放的结局，但被黄金和绸衣权威所掩盖的皇帝肉身暴露后，能否正常发挥其作用还是个疑问。童话中的皇帝似乎至少还有些害羞。

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