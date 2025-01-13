韩元贬值到“战争中卢布”的程度……不能再发生8年前的“弹劾经济”. January. 13, 2025 08:35. . 据调查，受12月3日非法戒严和弹劾政局的影响，去年12月韩元贬值幅度仅次于战争中的俄罗斯，在30个主要国家（G30）中居第二位。连续3个月保持1%以上上升率、一度趋于稳定的物价也以大部分原材料靠进口的食品为中心动荡，使消费萎缩。政局的不稳定动摇了汇率，下跌的韩元价值再次刺激物价，“滞胀（物价上涨中的经济停滞）”的可能性正在增大。 去年12月底，美元对韩元比价比一个月前下跌5.3%。虽说因为预计美联储将放慢下调标准利率速度，导致美元强势，但在G30中，下降幅度比韩国大的国家只有下降6.4%的俄罗斯。与因特朗普二期政府上台而遭受最大经济打击的中国（-0.8%）和墨西哥（-2.2%）相比，韩国的下降幅度也非常严重。 韩元贬值直接影响到国内的物价。蛋黄酱等沙拉酱的价格本周预计平均上涨20%以上，糕点企业上调近10%以体现巧克力等进口原材料成本上升。这是趁物价当局的监视变弱之机，果断上调了价格。不少人担心，在弹劾朴槿惠总统的2017年初，食品类价格上涨7.5%，是往年上调幅度的两倍，上述情况会再次发生。高物价导致消费心理急剧萎缩。去年1月至11月，包括服装、汽车、家电、食品等在内的国内消费已比前一年减少2.1%，是自2003年信用卡事件后21年来的最低值。 有分析认为，围绕执行尹锡悦总统逮捕令的矛盾加剧，如果特朗普第二届政府本月20日上台后出台美国优先主义政策，韩元对美元汇率将进一步上涨，有望突破1500韩元大关。如果外汇危机、全球金融危机时看到的1美元兑1500韩元左右的汇率成为现实，韩国经济将进入“完美风暴”之中。要防止以政治不确定性为借口对汇率和物价管理放手不管，导致像8年前弹劾政局时那样失魂落魄、经济遭受巨大冲击的事情发生。

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