明太均“黄金手机”录音揭示的尹锡悦介入公推和谎言. December. 25, 2024 07:49. . 通过对政治掮客明泰均“黄金手机”的取证，尹锡悦总统夫妇介入公推的疑惑越来越明确。在这部手机上，2022年5月尹锡悦对明某就前议员金映宣的公推问题表示：“我再和尹相现说一次吧，他可是公推管理委员长。”据悉，检方还掌握了通话结束40多分钟后总统夫人金建希给明某打电话说“他现在打电话了”“会成的”的录音。 此前，在尹总统对明某说“是从公管委拿来的嘛，我说了就给金映宣吧”的录音被公开后，尹总统在上个月的记者会上反驳称，“从未说过要公推谁”。但新确认的对话显示，尹总统给时任国会议员再补选公管委员长的尹相现打了电话敦促公推金映宣，金建希也知道这一点。 尹总统还说过，“我当时还以为（再补选）公推管理委员长是（地方选举公推管理委员长）郑镇硕总统秘书室长”。这也是谎言。他声称忙于准备就职，对再补选毫无关心。这是公开欺骗国民。尹总统表示“没有要求过明某进行舆论调查”，但检方表示，已经掌握了明某向尹总统夫妇传达4次以上未公开舆论调查报告的聊天记录。这可能会成为支持“明某为尹总统搞大选舆论调查，并得到金映宣公推”疑惑的证据。 明某从2019年9月起到去年11月为止使用的黄金手机，目前只有10%左右实现了取证。当时正是大选、地方选举、再补选等进行期间。明某在大选期间每天与尹总统通电话，还说过，“如果通话内容被公开，国家将天翻地覆”。不知道以后还会出现什么样令人震惊的录音。

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