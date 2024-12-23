卢武铉和朴槿惠当即领取的弹劾文件，尹锡悦连续一周拒绝签收. December. 23, 2024 08:00. by 金子炫记者、许东俊记者 zion37@donga.com、hungry@donga.com. 在国会表决通过弹劾案后本应接收宪法法院（宪法裁判所）弹劾审理文件的尹锡悦总统，连续一周拒绝签收，弹劾审理被推迟的忧虑正在加大。法律界指出，与之前在对国民谈话中表示“不会回避法律、政治责任问题”不同，尹锡悦利用法律人士的知识和经验，正在故意展开拖延作战。在野党强烈批评说：“这是常识以下的法律泥鳅。” 据法律界22日透露，直到当天为止，尹锡悦没有签收宪法法院16日起通过邮件和专人数次发送的弹劾审理受理通知和到庭要求、准备命令等文件。宪法法院要求“从收到受理通知书之日起7天内提交答辩书”，但由于没有送达，答辩书的提交也被推迟。 被认为是总统弹劾审理第一步的审判文件一周内没有送达尚属首次。2004年卢武铉总统在国会弹劾案通过的第二天，2016年朴槿惠总统在表决当天领取了文件。 尹锡悦没有明确拒收文件的理由。法律界指出，身为法律人士的尹锡悦最大限度地推迟了宪法法院的弹劾审理时间（最长180天），诱导保守支持层团结起来，是在等待共同民主党代表李在明违反公职选举法的二审结果，为创造扭转舆论的机会采取“拖延作战”。法律界相关人士指出：“其行为不遵守对国民做出的不推卸责任的承诺，进一步增加了国政的不确定性。” 共同民主党抨击尹锡悦称，“像‘法律泥鳅’一样试图回避弹劾审理。”该党“尹锡悦内乱真相调查团”副团长徐瑛教议员22日在接受记者采访时表示，“真是一个常识以下的人。（宪法法官们）在弹劾审理过程中会反映这一点。”该党院内发言人尹钟君也在21日的评论中高声表示：“动用了专人、邮递等所有手段送往官邸、办公室等，却一直在拒收宪法法院文件。对于内乱首领尹锡悦的‘收件人不明’，其答案是‘逮捕令’。”

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