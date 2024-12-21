包含特朗普要求的新预算案被否决，美国政府面临停摆危机. December. 21, 2024 07:34. by 洪禎秀 hong@donga.com. 距离美国当选总统唐纳德•特朗普就任还有一个月的时间，围绕特朗普支持的临时预算案，民主党和共和党的对立正在激化。如果在预算案处理时间（21日0时•当地时间）之前两党不能达成协议，美国联邦政府的暂时停摆（shutdown）将不可避免。实施最高保安水平的总统就任仪式的准备工作也很有可能出现差池。 共和党占多数的众议院19日在全体534席中，以174票赞成、235票反对的结果否决了名为《美国救助法》的临时预算法案。除了2名议员外，其他民主党议员都投了反对票，提交法案的共和党内部也出现了38票的脱离票。 特朗普当选人强烈批评共和党籍众议院议长迈克•约翰逊与民主党达成协议的现有预算案，并要求制定新的预算案。因此，共和党在表决当天匆忙制定了包括△废除2年政府负债限额 △灾难支援预算1000亿美元（约144.8万亿韩元）、农民支援预算100亿美元等在内的新预算，但未能通过。 高呼“小政府”的特朗普当选人原本为了财政健全性，从1917年开始对议会规定的政府负债限额持友好态度。但是，为了执行需要加强国境、减税等巨额预算的特朗普二期政府的主要政策，他要求“如果想废除负债限额或增加限额，就不是特朗普二期政府，而是乔•拜登政府”，并施压要求制定新的预算案。 对于他的这种举动，民主党议员们表示“总统当选人过分介入两党达成协议的预算案”，投了反对票。对财政赤字持批判立场的共和党内强硬派议员也相当反对。 在预算案被否决后，特朗普当选人在True Social上反复表示，绝对不能容忍不废除负债限额的预算案。他接着表示，“（所有事态的）责任都在现任总统身上”，把矛头指向了拜登总统。 政治媒体《政客》认为，在这种情况下，如果停摆，特朗普二期政府也将面临难关。政府停摆时，公务员不能领取工资，因此相当一部分人必须强制休假。特别是，需要进行总统职务交接工作的相当一部分职员被分类为“非必需人力”，就职仪式的准备工作必然会出现差池。2021年1月拜登总统就任仪式当时负责对外合作的艾德里安•埃罗德在《政客》接受采访时，担忧称，“就职仪式邀请函的发放、演出者的支援、演讲准备等都有可能被推迟。”

한국어