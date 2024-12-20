韩德洙不顾在野党弹劾警告，对6项法案行使否决权. December. 20, 2024 08:33. by 黄亨俊记者、高道艺记者、尹多彬记者 constant25@donga.com、yea@donga.com、empty@donga.com. 代行总统职权的韩德洙19日对《粮食管理法》《国会证词鉴定法》《国会法修正案》等6项法案行使了再议要求权（否决权），并表示，“这是最优先考虑宪法精神和国家未来而做出的决定”。这是自2004年时任代行总统职权的高建对赦免法修正案等决定行使否决权以后，时隔10年代行总统职权者再次行使否决权。 这是在野党的压力下面临考验的韩德洙在朝野尖锐对决的敏感悬案中首次行使权限。共同民主党当天表示，“这是最后的警告。不要越线”，同时却暂时搁置了提出针对韩德洙的弹劾案。共同民主党认为，如果拒绝任命国会推荐的3名宪法法官或对《金建希女士特检法》《内乱特检法》行使否决权，将成为弹劾的“红线”。 韩德洙当天主持召开临时国务会议，逐一说明了行使否决权的理由。他说：“在国家形势非常严重的情况下，作为代行总统职权，我反复思考了，什么样的政府选择才是负责任的态度。”《粮食管理法修正案》等“农业4法”规定，如果大米价格下降到标准价格以下，政府有义务购买超额生产的大米，他对此表示：“担心歪曲市场功能规定，导致大米等特定品种的供应过剩，将造成巨大的财政负担。” 政府认为，如果实行粮食管理法，到2030年为止，在购买剩余大米方面，每年平均要花费约1万亿韩元的财政。另外，对于废除朝野如果不能就预算案达成协议自动附议政府预算案制度的国会法修正案，韩德洙表示：“这违反了国会必须在规定的时间内议决预算案的宪法。”对于企业等不能拒绝向国会提交资料的《国会证词鉴定法》，他表示：“很可能侵犯个人信息决定权等私生活的秘密和自由。企业也非常担心核心技术和商业秘密泄露的可能性。” 共同民主党当天针对韩德洙表示，“一旦认为韩德洙是内乱附逆，将立即将其拉下马”，敦促韩德洙立即公布《金建希女士特检法》和《内乱特检法》。不过，该党决定暂时不针对韩德洙提出弹劾案。这是因为担心国政空白和频繁的弹劾会引发舆论逆风，而且党内部分人士对6个法案也出现了意见分歧。

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