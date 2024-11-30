韩国职业高尔夫最高难度球洞是南首尔CC16号洞. November. 30, 2024 07:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 据悉，在今年的韩国职业高尔夫（KPGA）巡回赛上，让选手们叹气的最高难度球洞是5月份GS加德士每日经济公开赛的举办地京畿城南南首尔CC球场的16号洞（标准杆4杆•照片）。 29日，据KPGA透露，南首尔CC球场16号洞的平均杆数为4.55杆，在今年举行的KPGA巡回赛22个大赛全体球洞中，小鸟球最少，双柏忌和三柏忌最多。GS加德士每日经济公开赛第1~4轮期间，在该洞中只出现了8支小鸟球。柏忌达160个，双柏忌21个，三柏忌9个。 长535码（约489米）的该洞到2016年大赛为止一直运营为5杆洞，但从2017年开始改为4杆洞，难度也随之提高。16号洞的平均杆数是2021年的4.68杆、2022年的4.58杆、去年的4.54杆。由于该洞的球道较长，第二杆上果岭的果岭命中率只有19.38%。今年每日经济公开赛冠军金洪泽（31岁）从第1轮开始到最后4轮为止，在该洞全部保帕，没有失去一杆。周末高尔夫选手们在这个球洞不必像职业选手一样经历困难。因为平时不举行比赛，白TEE和蓝TEE都是以5杆洞的形式运营的。 难度仅次于南首尔CC球场16号洞的球洞是6月举行可隆韩国公开赛的忠南天安宇正山乡村俱乐部的9号洞（4杆•4444码）和11号洞（5杆•5501码）。两个洞的平均杆数分别为4.49杆和4.44杆。最简单的球洞是9月举行高尔夫尊-东丽公开赛的庆北龟尾高尔夫尊County善山高尔夫俱乐部的9号洞（5杆•547码），平均杆数为4.28杆。在举行比赛的4天里，该洞共打出了27支老鹰球和255支小鸟球。

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