沉重的“湿雪”袭击. November. 29, 2024 08:04. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 罕见的11月暴雪袭击了韩半岛，由于无法承受积雪的重量，屋顶等坍塌，导致5人死亡。专家们认为，包括大量水蒸气在内，沉重的“湿雪”助长了损失。由于韩半岛周边海平面温度高，今年冬天很有可能反复出现湿雪天气。 28日，据警方和消防当局透露，当天早上5点左右，在京畿龙仁市单独住宅前的道路上，路边树袭击了一名60多岁的男子。头部受伤的该男子被送往医院，但最终死亡。同一天上午9点左右，江原道横城郡的一个畜舍塑料大棚屋顶倒塌，里面的居民（78岁）被压死，上午11点59分左右，京畿道安城市的汽车零部件制造工厂顶棚倒塌，导致70多岁的工人死亡。前一天，京畿平泽市室外高尔夫球场铁制网倒塌，导致30多岁职员死亡，京畿杨平郡的某住宅车库屋顶倒塌，导致80多岁男性死亡。此外，在首都圈还接连发生了传统市场屋顶倒塌等坍塌事故，而且由于雪的重量，高压电线被切断，导致多处停电。公州大学大气学系教授张恩哲（音）表示：“湿雪的重量是轻便干雪的3倍左右，容易堆积5倍以上。下铺的雪被压缩后重量会加重，非常危险。” 另外，继前一天之后，一夜之间又下起了大雪，28日上午京畿水原市的积雪量创下了历史最高纪录（43厘米）。首尔以钟路区气象观测所为基准，积雪量为28.6厘米，是历代第3大积雪量，冠岳区积雪量为41.2厘米。

한국어