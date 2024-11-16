三星、LG等主要国内企业大举获得CES创新奖. November. 16, 2024 07:43. by 田南赫记者 forward@donga.com. 三星电子和LG电子在明年1月在美国拉斯维加斯举行的世界最大的信息技术（IT）展示会“CES 2025”之前，大举获得了14日（当地时间）发表的“CES创新奖”。 三星电子共获得了29个革新奖。其中，采用高端声音和噪音控制技术的“Galaxy Buds3 Pro”等移动、影像显示器部门的4款产品获得了授予业界最具创新性的产品及技术的“最高创新奖”。三星电子获得创新奖的主要产品有最新折叠式智能手机“Galaxy Z Fold 6”、采用业界最小厚度的DRAM套装“LPDDR5X”等。 LG电子获得了包括3个最高创新奖在内的24个创新奖。特别是LG OLED电视在影像显示器和画质领域获得了包括最高创新奖在内的共6个创新奖。该产品连续3年获得最高创新奖。 两家公司采用人工智能（AI）技术的主要产品也受到了关注。三星电子的“AI Vision Inside”会自动识别冰箱的食材，在保质期临近时自动通知。LG电子的“LG ThinQ ON”基于AI技术，监控室内环境，与用户对话，控制各种家居设备。 LG Innotek凭借比现有产品薄40%、性能得到改善的汽车照明模块“Nexlide A+”获得了创新奖。LS电气和LS电缆共同开发的解决方案“超电网NX”也被列入获奖名单。利用低温下电阻消失的超导现象，提高了输电效率。三星SDI也凭借体现高能量密度的电动汽车用方形电池等获得了4个创新奖。

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