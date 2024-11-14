上半年内需企业销售额时隔4年出现“负增长”，自新冠疫情以来第一次. November. 14, 2024 07:53. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 今年上半年（1~6月）内需企业的销售额自2020年新冠病毒（COVID-19）疫情流行以来首次呈现减少趋势。企业投资也在4年后转换为减少趋势，经济正在迅速冷却。13日，韩国经济人协会对814家非金融法人的上半年经营成果进行分析的结果显示，整体销售额同比增加了6.7%。但这只是受出口企业销售额增加（13.6%）的影响，仅从内需企业的销售额来看，同期减少了1.9%。内需企业指出口额占销售额比重低于50%的企业。 据统计，内需企业的销售额中，出口部门增加了3.7%，但内需部门减少了2.4%。销售额减少的内需企业行业有批发零售业（-6.5%）、电力、煤气、蒸汽及空气调节供应业（-5.5%）等。批发零售业的萧条被解释为是受到国内消费不振的影响。 另外，内需企业的销售额减少，费用减少，营业利润勉强扭亏为盈，呈现出“不景气型顺差”。营业费用与销售额之间的比重下降到了2020年以来的最低值92.6%。 韩经协分析说，出口企业的业绩也是依赖于销售额第一的三星电子的“错觉效果”。如果排除三星电子，出口企业的销售增长率将从13.6%减少到5.9%。韩经协表示：“今年的销售额增加，部分原因是前一年销售额减少（-7.3%）带来的基数效应。” 上半年企业投资也比去年同期减少了8.3%，有人担心经济整体的增长动力正在萎缩。全体企业的投资增长率在迎来新冠疫情引发经济危机的2020年也增加了16.9%。这意味着投资比4年前更加萎缩。 韩经协经济产业本部长李相浩（音）表示：“为了搞活家庭消费和企业投资，现在需要灵活的货币政策、扩大投资支援、放宽限制等全方位的经济复苏努力。”

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