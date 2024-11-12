吴尚旭和具本佶缺席，韩国击剑男子佩剑队夺得世界杯团体赛冠军. November. 12, 2024 08:31. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国击剑男子佩剑代表队即使缺少巴黎奥运会团体赛3连冠的主角吴尚旭（28岁•世界排名第1位）和老将具本佶（35岁•第22位），也是世界最强的选手。 由朴相远（第23位）、林在润（以上24岁•第276位）、都憼东（25岁•第76位）、河韩松（31岁•第31位）组成的韩国代表队，10日（当地时间）在阿尔及利亚奥朗举行的国际击剑联合会（FIE）佩剑世界杯男子团体赛决赛中，以45比35战胜伊朗队，获得了冠军。巴黎奥运会双冠王吴尚旭和具本佶为了治疗伤病没有参加本次比赛。 此前在巴黎奥运会上与他们合作拿到金牌的朴相远和都憼东互相鼓励说：“即使没有哥哥们，我们也能战胜强敌”，从2024~2025赛季首届世界杯开始，就带领队伍获得了团体赛冠军。朴相远继在国际大赛上获得个人赛首枚奖牌（铜牌）后，又获得了团体赛金牌，在一届大赛上首次获得了两枚奖牌。朴相远说：“我相信只要和新成员相互信任，最终会取得好成绩。相信队伍，尽全力发挥出每个人的水平是我们‘韩国队’的优点”，“比起奖牌数，获得能够和队员们一起享受的（团体赛）奖牌似乎更有价值。” 巴黎奥运会团体赛决赛中作为替补选手出场的都憼东在本次大赛中代替吴尚旭担任了决定胜负的最后一名剑客。在巴黎奥运会时，都憼东曾对哥哥们“直言不讳”，但在此次大赛上，每当朴相远陷入苦战时，他总说“屏住气势不放弃”，为哥哥们注入了力量。 女子佩剑代表队的全夏荣（23岁•第8位）、崔世彬（24岁•第10位）、徐智妍（31岁•第72位）、尹素妍（26岁•第87位）也在当天的女子团体赛中获得了铜牌。

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