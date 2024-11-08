赌特朗普当选，法国一赌博者暴赚672亿韩元. November. 08, 2024 08:39. by 金允真记者 kyj@donga.com. 彭博社当地时间6日报道称，预测当选总统特朗普在美国大选中获胜，一口气赚到4800万美元（约672亿韩元）的匿名赌博者成为热门话题。这名法国国籍的赌博人拥有“Freddy9999”“Teo4”等4个账号，主要在虚拟货币赌博网站“Poly Market”上活动。 此人首先成功下注选举获胜者，赚取了2200万美元。此外，此人又在特朗普在全体得票数上领先、在最大摇摆州宾夕法尼亚州获胜等其他赌局中获胜，从而多赚了2600万美元。 这名赌博者的“大手笔”下注在选前就成为热门话题。据悉，此人在选举前夕向特朗普方面增加赌注后，Poly Market方面担心有人操纵赌局，甚至进行了内部调查，但未能找到明显的嫌疑。 据《华尔街日报》报道，此人在介绍自己时称：“在金融领域有很多经验，还在美国银行工作过。”此人断然否认操纵赌局的可能性，称自己只是单纯地认为特朗普获胜的可能性很高，并下赌注而已。 此人在Poly Market上发表的文章中也介绍自己是欧洲投资者、统计学家、大手笔赌徒，并声称，相比赌博，投资代表性虚拟货币比特币更有前途。特朗普曾经表示，“如果执政，将把美国打造成全世界的虚拟货币之都”，表明了积极培育相关产业的意向。

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