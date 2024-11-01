朝鲜发射了比“怪物”更厉害的新型洲际导弹. November. 01, 2024 07:50. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 距离美国总统选举还有5天，朝鲜强行实施了历届最高高度、飞行时间最长的洲际弹道导弹挑衅。这是比世界最大规模的“怪物洲际导弹”——“火星-17”型更大、更强的新型固体推进洲际导弹或“火星-18”型导弹的改良型，展示了对美国本土的核打击力高度化。 朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜国务委员长金正恩在发射5小时后强调，“绝对不会改变加强核武力的路线”。 据韩国军方透露，10月31日上午7时10分左右，朝鲜在平壤一带发射了一枚洲际导弹。据说，在高度达到7000公里以上后，在约1小时26分的时间里飞行了1000公里，坠落在东部海域。这是朝鲜发射洲际导弹的历史最高高度和最长飞行时间。据分析，如果以正常角度发射，射程将达1.6万公里，整个美国本土都在射程范围内。韩国军方一名官员表示：“可能是用新型洲际导弹或‘火星-18’型改良型对增加破坏力的高重量核弹头和多弹头进行了相关测试。” 此前，朝鲜曾于6月主张，对3个个别目标成功进行了首次多弹头试验。这表明，除华盛顿和纽约之外，具备对波士顿和芝加哥等美国本土主要城市同时进行核打击能力的多弹头洲际导弹是其最终目标。 在这种情况下，在朝鲜发射洲际导弹5小时前的当地时间30日，韩美国防部长在华盛顿主持的韩美安保磋商会议联合声明中漏掉“无核化”一词，引起了争议。这是时隔9年再次在安保磋商会议联合声明中排除“无核化”。对此，有分析认为，这反映了在美国国内扩散的朝鲜核武器现实论。对此，韩国军方反驳称：“朝鲜无核化对于韩美同盟来说太理所当然了，仅仅是在调整细节文句的过程中遗漏了而已。”

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