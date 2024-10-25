韩美共享“朝鲜派兵”情报历时5天……温差依旧. October. 25, 2024 08:07. . 美国白宫国家安全事务助理约翰·柯比23日表示：“我们认为，朝鲜在10月上旬和中旬至少向俄罗斯东部移送了3000名军人。他们如果被投入到乌克兰战争中，将成为正合适的目标。”此前，美国国防部长劳埃德·奥斯汀曾表示“有证据表明朝鲜军队在俄罗斯”，这一次是首次从美国政府的角度确认了朝鲜向俄罗斯派兵的事实。 韩国国家情报院18日公开朝鲜向俄罗斯派遣特殊部队的信息后，时隔5天，美国政府首次正式确认朝鲜派兵。韩国政府当时就国情院的宣布表示，“这是与包括美国在内的乌克兰、其他友邦国家一起收集和共享的情报结果”，但美方宣布历时如此之久，足以令这种解释黯然失色。不仅如此，韩美在情报评价上仍然存在差异。国情院在报道资料中称，“确认朝军参加俄乌战争”“确认开始向战场派兵”。但美国表示目前还不知道朝鲜军队的作用，即是否会被部署在前线，态度慎重。 韩美之间这种时间差、温度差似乎并不源于情报的可信度问题。虽然韩国政府强调同盟和友邦之间的“情报共享”，但在情报交换、评价和判断、后续措施等没有进行充分协调的情况下，韩国率先公开，从而引发了矛盾。似乎是针对朝鲜炸毁南北连接道路和指称韩国派无人机渗透，从对朝攻势的角度出发匆忙发表。 如果朝鲜军人真的投入乌克兰前线，朝鲜将成为第一个参加该战争的第三国。因此，如果战争升级为国际战争，美国等西方国家的应对也应该有所改变。此前，西方向乌克兰提供武器、情报和技术援助，但为了防止战争扩大，彻底排除了派兵。特别是，在即将举行11月5日总统选举的情况下，美国政府不希望乌克兰战争出现剧变。朝鲜和俄罗斯瞄准的也正是这一点。 从武器交易到派兵，朝俄合作不能不说是动摇世界安保格局的极其危险的赌博。面对如此重大的事件，韩国政府应该周密应对。政府此次还介绍了利用人工智能技术的分析能力，炫耀了韩国的信息能力。但是，除了眼下“不会坐视不理”的决心外，还没有找到如何应对朝俄的具体对策。必须要有不亚于强硬态度的周密战略。

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