现代汽车将于明年推出在印度当地生产的首款电动汽车“Creta EV”. October. 21, 2024 08:29. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 即将在印度上市的现代汽车印度法人即将推出在当地制造的第一款电动汽车“Creta EV”。公司还计划将在印度制造的Creta EV出口到非洲、中东、南美、东南亚等地。 现代汽车20日表示，计划明年1月在印度推出Creta EV。现代汽车正在印度钦奈生产电动汽车“IONIQ 5”。但是，这是从海外运来零件，在当地组装的半成品组装（CKD）方式。现代汽车在印度工厂直接采购零部件生产的电动汽车，Creta EV是首款。 Creta EV是以2015年上市，在印度累计销量超过111万辆的内燃机Creta为基础制造的。Creta EV考虑到当地下雨时排水不畅的道路状况，进一步提高了车身。另外，考虑到炎热的天气，还准备了凉爽地储存饮料的空间（cool box）等，是适合当地的车型。Creta EV非常受欢迎，甚至被称为“印度国民车”，为现代汽车占据当地占有率第二位立下了汗马功劳。 Creta EV也是由印度的现代汽车研究开发（R&D）中心和国内南阳研究所开发团队合作制作的，积极反映了印度人的偏好配置。 以去年为准，印度电动汽车年销量仅为9万辆，虽然目前还是个小市场，但今后有望保持快速增长势头。印度政府的目标是，到2030年为止，电动汽车在汽车总销量中的比重扩大到30%。 将于22日在印度孟买股市上市的现代汽车印度法人似乎正在巩固代替中国的生产基地的地位。现代汽车计划通过Creta EV加强对印度及附近出口地区的攻略。另外，到2030年为止，现代汽车将向印度市场投入5款电动汽车车型。

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