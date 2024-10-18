延世大学招生考试被疑泄露试题……“给其他考生发短信透露3道论述题”. October. 18, 2024 08:01. by 吕根镐记者、林载赫记者 yeoroot@donga.com、heok@donga.com. 关于2025学年延世大学随时招生论述试题泄露争议，有考生证言称：“在提前收到试卷的考场，有人通过短信向其他考场考生传送了有关3道试题的信息。” 就试题泄露争议，正在准备集体诉讼的考生A某17日在与《东亚日报》的通话中表示：“经确认，因监考官的失误，考场提前1个小时发放试卷后又收回，有考生通过手机短信向其他考场的考生传送了有关3道试题的信息。”据A某透露，距离开始考试还有30分钟的下午1点27分，收到了2道简答题和1道主观题的信息。 引发争议的延世大学随时招生自然系论述考试由4道简答题、2道叙述题等共6道题组成。结果，全部试题的一半信息都提前泄露了。据说，透露试题的考生也正在参与集体诉讼。 此前，延世大学通过两次发表的声明表示：“监考官让考生们关掉手机电源后放进书包里，试卷被练习纸遮住。学生们看不到问题，也不能用手机传送。”此外，学校以此为根据，表示“没有发现开始考试前试卷被拍摄后泄露的事实”，表示不会重新考试。 但大部分考生认为，继考前在网络社区上传有关试题的信息后，考生之间也共享了试题信息，因此重考是不可避免的。此外，如果大学方面继续拒绝重考，下周将提起论述考试无效的诉讼，并申请对考试结果停止效力的暂时处分。据悉，截至17日上午，表示要参加临时处理申请及诉讼的考生和家长达100多人。 此外，接受延世大学调查委托的警方将事件交给首尔警察厅公共犯罪调查队公共调查一系，加快了调查速度。公共犯罪搜查队相关人士表示：“正在讨论法理、准备调查的阶段。”

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