“勒紧支配结构，将加剧投机势力造成的国家财富流失”. October. 17, 2024 07:39. . 海外科技大厂等跨国企业为了逃避大规模法人税，拒绝税务调查只缴纳小额罚款的事例接连不断。这是因为，即使拒绝提交课税资料、不接受税务调查，也没有合适的制裁措施。跨国企业之间甚至流传着“不协助韩国征税当局，是少交税金的秘诀”的说法。 全球信息技术企业A公司92次拒绝国税厅的提交资料要求，但只受到2000万韩元的罚款处分。年销售额达数万亿韩元的全球平台企业B公司也把在韩国赚到的大部分钱以专利费的名义汇给海外总公司，却拒绝提交相关资料。处罚也是只有数千万韩元的罚款。最近3年间，国税厅对拒绝提交资料的企业征收的罚款为44件，平均只有614万韩元。 这是因为，即使课税当局想加大处罚力度，但现行法律上对回避提交资料的罚款与销售规模无关，最多可达5000万韩元，而且法院判决，对一件税务调查不能重复征收罚款。因此，有人称，与其正常缴纳税金，还不如拒绝税务调查，最终征收微不足道的罚款，这才是“划算的买卖”。 在这种情况下，海外科技大厂的避税行为正在固定化。谷歌韩国去年申报3653亿韩元销售额并缴纳155亿韩元法人税。但韩国财务管理学会推算，其实际销售额超过12万亿韩元，需要缴纳的法人税也达到5100亿韩元。奈飞韩国去年缴纳36亿韩元法人税，但据推算，其实际销售额最多需要缴纳876亿韩元。即使课税当局推算利润规模，艰难地制定法人税，他们也以诉讼战进行对抗。 外国企业在韩国创下天文数字的销售额却不如数纳税，这不仅违背租税正义，也违背了韩国企业诚实纳税的公平性。发达国家通过刑事处罚、中断税金消灭时效等各种限制装置，严厉应对不提交课税资料的行为。我们也要尽快制定防止跨国企业恶意逃税的制度。

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