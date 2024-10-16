“睿宝-辉宝”今日正式出外场，首次与普通游客见面. October. 16, 2024 08:21. . 15日上午，大熊猫福宝的双胞胎妹妹睿宝（左）和辉宝（中）在野外放养场生活的样子首次向普通游客公开。在外场活动的睿宝•辉宝躺在落叶上，争着爬树等，和妈妈爱宝（右）一起度过了愉快的时光。三星物产度假村部门爱宝乐园提供

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