肯尼亚选手切普盖蒂冲破女子马拉松“2小时10分”大关. October. 15, 2024 08:35. by 任寶美 bom@donga.com. 露丝•切普盖蒂（30岁•肯尼亚）在女子马拉松比赛中首次打破了“2小时10分大关”。 切普盖蒂13日（当地时间）在美国芝加哥马拉松女子组42.195公里的全程比赛中，以2小时9分56秒的世界最好成绩夺冠。切普盖蒂刷新了2022年在该大赛上创下的个人最好成绩（2小时14分4秒），同时也将蒂格斯特•阿塞法（28岁•埃塞俄比亚）在2023年柏林马拉松赛上创下的世界最好成绩（2小时11分53秒）提升了近2分钟。她领先获得第二名的埃塞俄比亚选手阿塞帕•凯贝迪（30岁•2小时17分32秒）7分多钟。2小时10分被认为是女子马拉松的极限。 切普盖蒂继2021年、2022年之后，个人第三次获得芝加哥马拉松冠军，唯独在芝加哥表现出了强势。切普盖蒂在去年的比赛上也继西潘•哈桑（31岁•荷兰•2小时13分44秒）之后位居第二名（2小时15分37秒）。 切普盖蒂在刷新世界最好成绩后表示，“非常自豪。我一边想着自己的梦想—世界最好成绩，一边展开了殊死搏斗。（埃塞俄比亚选手创下的）世界最好成绩回到了肯尼亚。”肯尼亚选手创下女子马拉松世界最好成绩，是继2019年在该大赛上夺冠的布里奇德•科斯盖（30岁•2小时14分4秒）之后时隔5年来的第一次。 随着切普盖蒂当天创下世界最好成绩，再次确认了芝加哥马拉松是诞生纪录的摇篮之地。从科斯盖到阿塞法、切普盖蒂，最近5年间女子马拉松世界最好成绩被刷新了3次，其中2次是在芝加哥马拉松上诞生的。最近5年间女子马拉松前四名中有3个是芝加哥大赛的记录。男子组的世界最好成绩（2小时00分35秒）也是在去年的芝加哥马拉松赛上由凯尔文•基普图姆（肯尼亚）创造的。基普图姆在今年2月因交通事故死亡。切普盖蒂说：“我想把这份荣誉献给基普图姆。” 与男选手相比，切普盖蒂当天的成绩也能进入全体“前10名“。男选手中比切普盖蒂跑得更快的选手只有9人。在男子组比赛中，肯尼亚的约翰•科里尔（28岁）以2小时2分44秒的成绩战胜埃塞俄比亚的胡西丁•穆罕默德•埃萨（24岁•2小时4分39秒）获得冠军，肯尼亚包揽了本次大赛的男女组冠军。

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