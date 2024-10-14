《素食主义者》在美国书店脱销的原因. October. 14, 2024 08:25. . “哦，一整天有很多人问我，店里没有《素食主义者》了。昨天已都卖完了。实在抱歉。” 11日（当地时间），在美国纽约曼哈顿的人气书店“斯特兰德”工作的马戈，带着非常遗憾的表情这样说道。其实书几年前就已经读过。说完“没关系”后，心满意足地转身离开了。 以前，地球另一端的某位不认识的作家获得诺贝尔文学奖时，那天有没有马上去书店买过书呢？但是这里的人们就是这样。获奖当天，《素食主义者》在亚马逊文学领域畅销书排行榜上排名第一。每次打开亚马逊应用程序，排名都会直线上升，在获奖发表半天后就变成了这样。 美国人很喜欢书。无论走到哪里，都能轻易看到读书的人。在公园，在咖啡厅，在地铁里……他们到处拿着书或Kindle（亚马逊的电子书专用终端机）。虽然在美国国内有人担心读书的人不如以前，但作为来自所有人都只看手机的国家的人，很诧异他们有什么可担心的。 这里的人们为什么那样读书呢？首先，让我们回想一下地铁。没错。拥有120年历史的纽约地铁完全连不上网络。虽然令人惊讶，但这是事实。在站台的时候虽然可以连上网，但是列车出发后又会瘫痪。所以没有书的话会相当无聊。 这种一次元的理由并不是全部。去年在华盛顿DC研修时，那里的地铁虽然网络信号很好，但总是有人拿着书。休假地也是如此。无论是在海边，还是在树林里，人们都在看书。这些人是从什么时候开始这样的呢？ 脑海中出现了这样的一幕。无论去美国哪里，图书馆离每个小区都很近，那里都是从两三岁开始挤在一起看书的小孩子们。孩子们在那里看书、唱歌、玩乐。每到周末，志愿者们都会给孩子们读两三个小时的书。无论从物理上还是情绪上，图书馆都是最温暖、最亲切、最美丽的空间。美国图书馆具备符合各年龄层的活动和读书会等多种项目。小区图书馆一次最多可借出50本图书，借书期为3周，没有预约者的图书则可多借3周。在小学里，所有孩子必须做的唯一作业是“每天读书20分钟”。每天在读书日志上记录读了多少分钟的书，如果和父母的签名一起提交，老师就会写上简单的称赞并返还。起初的目标是20分钟，但后来没有只读20分钟就结束的情况。长期以来，热爱书籍长大的人们在这个社会各处都存在。 走出书店时，我买了很久之前读过的李玟真作家的《为百万富翁的免费食物》英文本。在亚马逊买的话是10.32美元，在书店买的话是21.99美元，但是在书店买了。与大部分用塑料布把书包得严严实实的韩国大型书店不同，这里的书店可以让大家尽情地看，这（买书）是对书店的感谢，也是起码的礼仪。虽然不可能不知道亚马逊的价格，但在收银台前今天也不得要领的美国人排起了长队。我们喜欢诺贝尔奖，他们热爱书籍。

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