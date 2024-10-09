入职未满一年就离职的公务员，9年间增至近6倍……公职社会的根基发生动摇. October. 09, 2024 07:57. . 去年在职时间不到1年就离职的国家公务员人数为3021人，9年内增至5.6倍。也就是说，突破数十比一的竞争率艰难地挤进公职、但不到一年就辞职的人如此之多。如果把在职时间扩大到5年以下，离职人员为13568人，同期相比增至2.6倍。超过今年国家公务员录用人数（5708人）两倍的公务员已经离开了公职。 低工龄离开公职现象变得严重的原因，是不合理的公职文化和低待遇。低工龄公务员对论资排辈的权威主义组织文化吐露了挫折感。将民怨多、难度大的工作一股脑推给低工龄公务员的事情比比皆是，与成果无关的评价制度和工资体系则会降低工作热情。据说，一些地方自治团体还存在轮流请部门负责人吃饭、在人事调动季节发糕点送礼金等错误惯例。 今年九级初任公务员的月平均工资为222万韩元。比包括周休津贴在内的月最低工资多16万韩元左右，除去税金，实际领取额不到200万韩元。但是，对行政服务的要求增加，业务强度也加大了。为了应对社会性、自然性的灾难，被繁重的工作所困扰，恶性民怨沸腾。 不仅是低工龄公务员，在公务员组织发挥中枢作用的中间工龄离职人员也剧增。在职时间超过5年不到10年的离职国家公务员为3613人，9年间增至2.8倍。每次政权交替时，都会有实务人员因“清算积弊”受惩戒或退居闲职，因此想在成为局长、课长之前跳槽到民间的公务员不断增加。产业通商资源部和保健福利部分别公然流传着忙于躲避“大王鲸（东部海域油气田）项目”“医疗改革部门”的说法。 青年们一度只热衷于公务员入职的公考热潮也不正常。但是，优秀人才回避公职，导致行政质量下降更不可取。为了拥有为公益做出贡献的自豪感，应该引进根据成果的人事及待遇体系，果断地革新不必要的业务和权威主义组织文化等。连青年公务员都抱不住的僵硬组织，不可能出台创意性、革新性的政策。

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