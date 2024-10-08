美中日纷纷向尖端产业提供数十万亿韩元补贴，但韩国却为“零”. October. 08, 2024 08:22. . 在培育尖端战略产业、在技术霸权竞争中生存下来的全球竞争中，只有韩国政府表现出悠闲的态度。美国、日本、中国、欧盟由国家出面向半导体和二次电池等尖端产业投入数万亿韩元到数十万亿韩元的补贴，韩国却一分钱也没有支援。在尖端产业国家对抗战中，几乎看不到韩国政府的身影。 在韩国以财政状况等为由犹豫投入补贴的时候，世界各国正在致力于培养本国半导体产业。美国制定了半导体支援法，并安排了390亿美元（约53万亿韩元）用于支援本国半导体生产设施的补贴。上个月首次出现了确定发放补贴的美国企业。日本和欧盟分别制定了约18万亿韩元和64万亿韩元的设备投资补贴。中国向中芯国际（SMIC）等半导体企业支援的补贴仅去年就达4万亿韩元。 二次电池领域也是如此。没有电池企业的美国正在用削减通货膨胀的电动汽车补贴引导美国国内生产，构建价值链。中国政府最近将补贴发放对象扩大到了固态电池研究开发，日本决定向丰田支付二次电池相关研究开发补贴。随着被排除在政府支援之外的韩国二次电池产业的竞争力发生动摇，最近2年间世界市场占有率急剧下降。 显示器产业已经体验过，如果其他国家扩大战略投资，韩国就会瞬间被赶超。据韩国经济研究院分析，在中国从2012年开始选定显示器产业为战略产业，投入大规模补贴后，韩国液晶显示器产品丧失了价格竞争力。如果不能及时进行支援，勉强领先的有机发光二极管（OLED）市场何时也拱手让出主导权还不得而知。 从被称为“半导体帝国”的英特尔的没落中可以看出，在尖端技术产业中，没有永远的第一名，一旦在竞争中被淘汰，就很难再恢复。在需要大规模基础设施和超差距技术开发的尖端产业中，稳定、持续的投资是必须的。但是，韩国政府的支援只是低息贷款和税制优惠，支援法案在国会因政治斗争而漂流。如果失去尖端产业的主导权，不仅经济，连安保也会受到威胁，因此需要危机意识。韩国政府不要只在嘴上高喊“尖端产业是国家的生命线”，应该用实际行动来证明。

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