也许改变世界是从比想象中简单的事情开始的. October. 07, 2024 07:48. . “世界真的发生了很大的变化，但其中琐碎的规则、约定或习惯并没有发生太大变化。因此，世界最后并没有改变。”—出自赵南珠的《82年生的金智英》中 如果亲身经历“世界似乎发生了明显的变化，但现实并没有改变”这种落差感，就会产生很大的失望和愤怒。小说《82年生的金智英》中的主人公金智英如此失望和愤怒，得了心病。 最近在韩国生活的父母们最需要的是什么？最重要的是“时间”。很多父母认为最需要时间来抚养孩子。由于世界上最长的上下班时间、经常遇到的加班或聚餐等，韩国的父母与孩子见面的时间绝对不足。 为了支援那个时间，世界也在发生很多变化。引进了育儿休职和弹性工作、缩短育儿期工作时间、在家办公等多种制度，为了让更多的人使用，提高育儿休职工资，延长时间，再加上短期育儿休职等，梦想着更大的变化。 但是，由于琐碎的习惯仍然没有太大的变化，所以现场无法自由地利用。在利用之前会看“眼色”，利用完后会先“担心”。也有“比法律更可怕的是公司内部的眼色法”的哭笑不得的故事。 2024年的趋势关键词是“最近的丈夫，缺失的爸爸”。从改变的认识角度来看，目前为止的变化还远远不够。 也许改变世界是从比想象中简单的事情开始的。只有改变育儿是女性的天职的默认惯例、追究前例的习惯、小规则或约定，才能实现真正的变化。因此，改变文化与制度一样重要，需要企业和社会所有人的努力。

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