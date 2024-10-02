私人制裁和真正的正义. October. 02, 2024 07:39. . “我没有钱，就没有脸面了吗？”被记为名台词的《老手》以第二季回归了。就像那句台词中的语气一样，徐道哲（黄政民饰）刑警代表了平民。这就是即使贫穷也要守住该守的庶民之心。因此，徐道哲在犯下天怒人怨的罪行后，受到无关痛痒的处罚并被释放的人面前感到愤怒不已。《老手》第一季通过追踪以强大的金钱和权力逃脱法网的财阀三世赵泰晤（刘亚仁）接受法律审判的故事，解开了老百姓的郁闷心情。但是第二季的故事情节有点不同。因为出现了引起社会公愤却逃脱法网，对没有受到应有的处罚的犯罪分子进行私人制裁的名为獬豸（丁海寅饰）的连环杀人犯。从普通平民的立场来看，而不是刑警的立场来看，徐道哲的心和那个獬豸没有什么不同。不就是拳头先于语言的刑警吗？ “私人制裁”不知不觉间成为了韩国社会的新情绪。认为法律正义未能正常运作的民心所激起的公愤，产生了从《模范出租车》到《非法正义》、《国民死刑投票》、《NoWayOut》等多种以私人制裁为素材的内容。而且，该私人制裁实际上是以随意公开犯罪者私人信息的方式实现的，在现实中也发生了这样的事情。但是正义怎么可能那么简单呢？徐道哲问“杀人就是杀人”“杀人还分好的杀人和坏的杀人吗”，纠正了獬豸错误的正义。千疮百孔地结束事件后，徐道哲像牢骚一样说的“哎呦，好累”的台词因此显得意味深长。因为不能只用愤怒和处决等单纯的选择来解决，所以这个过程绝对不是一件容易的事情。这难道不是真正的正义吗？

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