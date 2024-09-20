沿着锦江的黄金原野…奔向秋天的1.02万名跑者. September. 20, 2024 08:15. by 任寶美 bom@donga.com. 2024公州百济马拉松将于22日上午9时在忠南公州市民运动场前出发，沿着锦江绕百济大路一带的路线举行。公州市、东亚日报、体育东亚共同主办的“公州百济马拉松”自2003年举办首届大赛以来，已成为代表中部地区的大师赛。公州赛道平坦，几乎没有上下坡，因此得到了新手马拉松选手也能轻松奔跑的评价。 今年的大赛包括42.195公里的全程马拉松在内，△32.195公里 △半程马拉松（21.0975公里）△10公里 △5公里等5个部门的1.02万多人完成了参赛申请。这一数字比去年增加了2000人以上。随着参赛人员的增加，为了让参赛者安全地享受比赛，出发地点也移到了运动场外。 参加人数增加最多的部门是半程马拉松。与去年相比增加了1000名以上的人员将参加半程马拉松比赛。大赛组织委员会解释说，“在10月举行的首尔比赛（半程马拉松、11公里）、庆州国际马拉松（全程马拉松、半程马拉松、10公里、5公里）等秋季大赛之前，进行状态检查的跑步者聚集在一起。” 从去年开始新设的32.195公里部门也大受欢迎。32.195公里的赛程跑的是比全程马拉松赛程提前5公里绕过返回点，少跑10公里的路线。组委会表示，“32.195公里是足以培养跑完全程所需的耐力的距离。尽管如此，身体并没有像全程马拉松那样有负担”，“作为参加全程马拉松大赛之前的训练，跑32.195公里的赛道的爱好者正在增加。” 公州百济马拉松路线会经过联合国教科文组织世界文化遗产公山城、武宁王陵、扶余王陵院等鲜活保留百济700年历史的遗址。今年的10公里路线也变成了经过武宁王陵和百济大桥等的市内路线，因此可以体验到更加丰富的历史。大会参加者将在21日和22日两天内获得前往公山城、武宁王陵、石庄里博物馆等的入场券。21日还将举行“Shake Out Run”（4.5公里）活动，让参加者确认身体状态并放松警惕。 3月举行的首尔马拉松兼东亚马拉松大会的参赛者，如果在此次公州百济马拉松和下月举行的庆州国际马拉松上跑完各区间，就可以获得“Run Journey”纪念奖牌。但跑5公里路线的参赛者除外。此次公州百济马拉松各区间完赛限制时间为△5公里1小时 △10公里1小时30分 △半程2小时30分 △32.195公里4小时 △全程5小时。

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